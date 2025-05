Bývalý veliteľ ruských vojsk na Ukrajine „sa zašil“ do Alžírska

Bývalého veliteľa spoločnej skupiny ruských vojsk na Ukrajine, generála Sergeja Surovikina, minulý týždeň spozorovali v Alžírsku. Referuje o tom ruský propagandistický denník Kommersant s odvolaním sa na telegramové kanály.

Surovikin sa objavil na záberoch ruského veľvyslanectva v Alžírsku. Bol na fotografii z 9. mája, na ktorej kladie veniec na hrob sovietskeho vojaka. V príspevku sa síce Surovikin nespomína, označili ho však ako „vedúceho skupiny ruských vojenských špecialistov“.

Generál Armagedon

Surovikin má prezývku „Generál Armagedon“ pre svoju nemilosrdnú taktiku bombardovania miest v Sýrii. Putin ho vymenoval do pozície šéfa ruských jednotiek na Ukrajine v októbri 2022 po útoku na Krymský most, ale vo funkcii vydržal iba tri mesiace a nahradil ho súčasný hlavný veliteľ všetkých jednotiek na Ukrajine Valerij Gerasimov.

Po neúspešnom prevrate vodcu žoldnierskej Wagnerovej skupiny Jevgenija Prigožina médiá informovali o zatknutí Surovikina. Údajne podporoval šéfa wagnerovcov, hoci Surovikin nahral video, v ktorom vyzval žoldnierov, aby prestali.

Vraj vedel, čo Prigožin chystá

Denník New York Times s odvolaním sa na amerických predstaviteľov oboznámených so spravodajskými službami dávnejšie napísal, že Surovikin vopred vedel o plánoch Prigožina začať ozbrojené povstanie proti ruskému vojenskému vedeniu. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov však tvrdil, že je to len „špekulácia“.