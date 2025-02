Bývalý úspešný tréner Filc prezradil, akí dvaja Slováci v zámorí ho zaujali. S kým sa mu najlepšie spolupracovalo? - FOTO

Najúspešnejší tréner slovenskej hokejovej reprezentácie Ján Filc pre webstránku sportweb.pravda.sk priznal, že hokej naďalej sleduje, avšak len z pozície diváka.

Už 71-ročný bývalý kouč prezradil, kto ho najviac očaril výkonmi v zámorí. Rodák z Bratislavy oslávi 19. februára ďalšie narodeniny.

Na konte má Filc tri medaily so slovenským dvojkrížom na hrudi. Dvakrát sa mu to podarilo s „áčkom“, raz s kádrom do 20 rokov. V zbierke má kompletnú zbierku cenných kovov.

Talentovaní hráči

Kormidelník priznal, že najlepšie sa mu spolupracovalo s Mariánmi – Hossom a Gáboríkom. Tých považoval za veľmi talentovaných hráčov. „Títo dvaja boli za mňa najväčšie vzory hodné nasledovania.“

Ďalej pre spomínaný web povedal, že Juraj Slafkovský je predurčený na to, aby jeho hviezda stúpala hore.

„Verím, že sa mu v tom bude dariť. Posledný vývoj naznačuje, že mu to zatiaľ ide veľmi dobre. Z chlapcov, ktorí pôsobia v NHL, som úprimne rád za to, ako sa darí Erikovi Černákovi. Stal sa z neho elitný obranca, ktorý má v tíme významnú rolu. Verím, že aj ďalší, ktorí čakajú na svoju šancu, ju postupne dostanú. Slovenská reprezentácia potrebuje hráčov, ktorí pôsobia na najvyššej úrovni. V zámorí majú možnosť na sebe tvrdo pracovať a pripravovať sa na špičkové výkony v národnom tíme,“ priblížil Filc.

Praje si úspech

Úspešný tréner si pochvaľuje aj možnosť organizovať majstrovstvá sveta v hokeji na Slovensku v roku 2029.

„Domáci šampionát je v prvom rade obrovským impulzom a vyplývajú z toho aj nemalé finančné výhody. Je pozitívne, že Slovensko dostane šancu tretíkrát organizovať doma MS. Samozrejme, za predpokladu, že sa nič mimoriadne nestane a podarí sa splniť požiadavku IIHF o zvýšení kapacity v Steel Aréne. Pevne verím, že slovenskí hokejisti budú na domácom šampionáte úspešní,“ doplnil pre sportweb.pravda.sk.