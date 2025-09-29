Bývalý slovenský reprezentant minimálne dočasne povedie Viktoriu Plzeň

Niekdajší slovenský futbalový reprezentant Marek Bakoš dočasne povedie hráčov českej Viktorie Plzeň ako hlavný tréner. Bývalý útočník doteraz pracoval ako asistent kouča Miroslava Koubeka.
Ten však po zbabranom ligovom súboji doma proti Zlínu (0:1) dostal „padáka“ aj so spolupracovníkom Janom Trousilom.
Vedenie klubu Bakoša poverilo vedením A-tímu a pomáhať mu bude Zdeněk Bečka. Informuje o tom oficiálny web účastníka ligovej časti Európskej ligy.
„Po nevydarenom zápase so Zlínom, ktoré bolo pre nás všetkých aj našich fanúšikov veľkým sklamaním, sme spoločne s trénerom dlho viedli diskusiu. Došli sme spoločne k záveru, že mužstvo potrebuje okamžite nový impulz a vzájomne sa dohodli, že ukončíme spoluprácu,“ poznamenal Adolf Šádek, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva klubu z Plzne.
„Logicky nie sme spokojní s výsledkami predovšetkým v lige, v ktorej sme počas desiatich kôl postrácali zbytočne veľa bodov. Bohužiaľ, v posledných zápasoch to ani herne nebolo ideálne. Preto sme sa zhodli na nutnosti riešenia,“ dodal.
„Už vo štvrtok hráme Európsku ligu proti Malmö, v nedeľu potom ligový súboj s Hradcom Králové. To sú naše dva najbližšie ciele, ku ktorým teraz mieri všetka naša pozornosť, chceme oba zápasy jednoznačne zvládnuť,“ doplnil.
Koubek viedol Viktoriu od leta 2023. Hráčov Plzne potiahol až do štvrťfinále Európskej konferenčnej ligy či osemfinále Európskej ligy.
V domácej súťaži pod jeho vedením skončil tím na 2. a 3. mieste a bol v pohárovom finále.
Marek Bakoš okrem práce pre Viktoriu pôsobí aj ako asistent trénera pri českej reprezentácii futbalistov do 21 rokov.