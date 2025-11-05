Bývalý šéf Ukrenerho zostáva vo väzbe, čelí obvineniam zo sprenevery státisícov eur

Podľa spravodajského webu Ukrajinská pravda označil Volodymyr Kudryckyj rozhodnutie za „absurdné a bezdôvodné“.
Kyjevský súd v stredu rozhodol, že bývalý šéf štátnej energetickej spoločnosti Ukrenerho Volodymyr Kudryckyj, ktorý čelí obvineniam zo sprenevery 13,7 milióna hrivien (približne 301-tisíc eur) z roku 2018, zostane vo väzbe. Kudryckého odvolali minulý rok z funkcie.

Vo väzení môže zostať dva mesiace do začiatku procesu, pokiaľ nezloží kauciu vo výške 300-tisíc dolárov (približne 276-tisíc eur). Podľa spravodajského webu Ukrajinská pravda označil Kudryckyj rozhodnutie za „absurdné a bezdôvodné“.

Predsedníčka protikorupčného výboru ukrajinského parlamentu Anastasija Radinová uviedla na sociálnych sieťach, že prípad sa zatiaľ javí ako „len forma nátlaku“ na Kudryckého. Podľa ukrajinských médií Radinová a niekoľko ďalších poslancov oznámili, že sú pripravení zaručiť sa za Kudryckého pri zložení kaucie.

Kudryckyj stál na čele Ukrenerho od roku 2020.

