Bývalý šéf Ukrenerho zostáva vo väzbe, čelí obvineniam zo sprenevery státisícov eur

Kyjevský súd v stredu rozhodol, že bývalý šéf štátnej energetickej spoločnosti Ukrenerho Volodymyr Kudryckyj, ktorý čelí obvineniam zo sprenevery 13,7 milióna hrivien (približne 301-tisíc eur) z roku 2018, zostane vo väzbe. Kudryckého odvolali minulý rok z funkcie.
Vo väzení môže zostať dva mesiace do začiatku procesu, pokiaľ nezloží kauciu vo výške 300-tisíc dolárov (približne 276-tisíc eur). Podľa spravodajského webu Ukrajinská pravda označil Kudryckyj rozhodnutie za „absurdné a bezdôvodné“.
Ruské útoky poškodili energetickú infraštruktúru vo viacerých oblastiach na Ukrajine
Predsedníčka protikorupčného výboru ukrajinského parlamentu Anastasija Radinová uviedla na sociálnych sieťach, že prípad sa zatiaľ javí ako „len forma nátlaku“ na Kudryckého. Podľa ukrajinských médií Radinová a niekoľko ďalších poslancov oznámili, že sú pripravení zaručiť sa za Kudryckého pri zložení kaucie.
Kudryckyj stál na čele Ukrenerho od roku 2020.