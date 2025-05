Bývalý ruský hokejista Fetisov stupňuje kritiku. MS 2025 nazval pornografiou pre amatérov

Ruské legendy sa opäť ostro vyjadrili k vylúčeniu svojej krajiny z hokejového diania. Vjačeslav Fetisov, sedemnásobný majster sveta a dvojnásobný olympijský víťaz, ostro skritizoval nedávno skončené majstrovstvá sveta v hokeji, ktoré sa konali vo Švédsku a Dánsku. Podľa neho nemá šampionát bez účasti Ruska žiadnu hodnotu. „Úprimne povedané, je mi úplne jedno, kto a čo tam vyhral. Ak nebude hrať ruská reprezentácia, je to pre mňa nelegitímny, neexistujúci turnaj. Majstrovstvá sveta nemali vôbec žiadny športový význam. Hanba hráčom, ktorí tam hrali,“ povedal pre agentúru RIA Novosti.

Vladimir Krutov, Vyacheslav Fetisov, Igor Larionov, Alexei Kasatonov a Sergei Makarov Foto: SITA

Pornografia pre amatérov

Fetisov zašiel vo svojej kritike ešte ďalej, keď turnaj nazval ponižujúcim a nevhodným na sledovanie. „Nebolo tam nič k videniu. Nič, čo by sme sa my a naše deti mohli naučiť. Zvlášť keď nás odtiaľ vyhodili. Dívať sa na túto pornografiu je len pre amatérov, ktorí nič nevedia,“ nešetril kritikou niekdajší obranca a dvojnásobný víťaz Stanley Cupu s Detroitom.

Kritizuje aj Rus žijúci vo Švajčiarsku

Podobne kriticky sa vyjadril aj bývalý útočník a tréner ruskej reprezentácie Vjačeslav Bykov. Ten síce dlhodobo žije vo Švajčiarsku, no stále podporuje súčasný ruský režim a zastáva sa ruskej účasti na medzinárodných podujatiach. Rozhodnutie, že ruskí hokejisti nebudú môcť štartovať na ZOH 2026 v Miláne, považuje za predčasné. „Zdá sa mi, že IIHF je vo svojom rozhodnutí príliš unáhlená. V závislosti od situácie vo svete sa všetko môže zmeniť. Povedal by som, že by ste nemali bežať pred vlakom,“ uviedol pre Sport-Express.

Tréner ruského tímu Vyacheslav Bykov Foto: SITA/Marián Peiger

ZOH bez Ruska a Bieloruska

Nádej, ktorú Bykov ešte živil, však v utorok definitívne zhasla. Medzinárodný olympijský výbor (MOV) totiž potvrdil, že Rusko ani Bielorusko nebudú môcť štartovať v kolektívnych športoch na olympijských hrách v roku 2026. „Verím, že prijatie nášho tímu na olympiádu je ešte možné. Keď jeden z najsilnejších tímov nehrá, ochudobňuje to samotný turnaj. Ruský tím je jednou z vlajkových lodí svetového hokeja,“ dodal Bykov, hoci konečné rozhodnutie v tejto veci už padlo.