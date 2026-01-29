Bývalý hokejista môže skončiť za mrežami až na 10 rokov. V byte mu našli drogy, podieľal sa na distribúcii - FOTO

Vyhlásil, že je nevinný. Vo väzbe je od 2. októbra 2025.
Jere Karalahti
Skúsený fínsky obranca Jere Karalahti končí v Jokerite Helsinki. Foto: facebook.com/helsinginjokerit
Fínsko Ľadový hokej Ľadový hokej z lokality Fínsko

Okresný súd v Helsinkách začal vo štvrtok 29. januára prejednávať rozsiahly prípad drogovej trestnej činnosti, v ktorom je jedným z obžalovaných 50-ročný Jere Karalahti, ktorý bol zapletený do rôznych škandálov.

V prípade je celkovo 18 obžalovaných. Okrem bývalého hokejistu boli zatknutí 36-ročný, 27-ročný a 57-ročný muž, ktorí sú považovaní za vodcov zločineckého gangu, ako aj 35-ročný rapper.

Obvinená bola aj staršia sestra Karalahtiho bývalej manželky Nanny – 39-ročná fitness influencerka Karoliina Koivistová. Je obvinená z pokusu o pranie špinavých peňazí.

Prvý deň pojednávania sa okrem iného zaoberal úlohou Karalahtiho a jeho vodcov. Skupina je podozrivá z distribúcie a prijímania drog v kraji Uusimaa v období od mája do septembra 2025.

Nedeľňajšie zápasy na MS v Minsku
Fínky obranca Jere Karalahti v súboji s Rusom Maximom Čudinovom počas nedeľňajšieho zápasu na MS v hokeji. Foto: Archívne, SITA/AP

Trestné konanie zahŕňa niekoľko obvinení vrátane závažných i menších drogových trestných činov či lúpeže.

Bývalý hokejista Karalahti je obvinený z dvoch závažných drogových trestných činov a jedného drogového trestného činu. Hrozí mu až 10 rokov väzenia.

V jeho byte našli 10 gramov amfetamínu, mal sa podieľať aj na distribúcii kokaínu. Vyhlásil, že je nevinný. Vo väzbe je od 2. októbra 2025.

Počas kariéry si zahral v domácej súťaži, v NHL za Los Angeles Kings, Nemecku, Švédsku či za Dinamo Minsk v ruskej nadnárodnej KHL.

Z majstrovstiev sveta si za „krajinu tisícich jazier“ priviezol domov štyri medaily – tri strieborné a jednu bronzovú.

