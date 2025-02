Bývalá ženská svetová jednotka ukončila profesionálnu kariéru. Myseľ a telo boli proti, tvrdí

Bývalá svetová jednotka a dvojnásobná grandslamová šampiónka Simona Halepová z Rumunska na turnaji WTA Tour v Kluži ukončila tenisovú kariéru. Tridsaťtriročná hráčka oznámila odchod z profesionálneho tenisu pred domácim publikom bezprostredne po prehre 1:6, 1:6 s Taliankou Luciou Bronzettiovou v prvom kole.

„Som realista. Viem, akú prácu to všetko vyžaduje. Moja myseľ a telo už mi to už neumožňujú. So svojou kariérou som spokojná a rozhodnutie pre mňa bolo jednoduché,“ povedala Halepová, víťazka Roland Garros z roku 2018 a Wimbledonu 2019.

K zaveseniu rakety na klinec „pomohol“ doping

Ostatné obdobie jej kariéry ovplyvnila dopingová kauza. Na US Open 2022 mala pozitívny test na zakázanú látku roxadustat a dostala štvorročný dištanc. Vlani v marci jej bol po odvolaní sa na športovú arbitráž CAS trest znížený na deväť mesiacov. Halepová sa vrátila k tenisu, no bez väčších úspechov. Vo svetovom rebríčku aktuálne rodáčke z mesta Constanta patrí až 870. miesto a v Kluži štartovala vďaka voľnej karte.

Okrem úspechov na kurte ju preslávili aj zmenšené prsia

Na WTA Tour vyhrala Halepová 24 turnajov a na odmenách zarobila vyše 40 miliónov dolárov. Do finále postúpila aj na Roland Garros v rokoch 2014 a 2017 a na Australian Open 2018.

Okrem jej tenisových úspechov si budú mnohí fanúšikoviav spomínať aj na jej otvorenosť, ktorú deklarovala vo viacerých úprimných rozhovoroch. V roku 2009 napríklad bez okolkov rozprávala o operácii svojho poprsia, ktoré si dala zmenšiť, aby ju neobmedzovalo v tenisovom rozvoji.