Bývalá priateľka Mac Allistera ho žaluje o milióny eur. Prečo ho o nich žiada? - FOTO

„Rakovinu matky som prekonala, ale nie to, čo spravil on,“ povedala Mayanová k minulosti s argentínskym majstrom sveta.

Argentínsky futbalista a hráč FC Liverpool Alexis Mac Allister čelí súdnemu sporu zo strany svojej bývalej partnerky Camily Mayanovej. Tá od neho požaduje odškodné vo výške šesť miliónov dolárov (približne 5,3 milióna eur) za spoločné roky strávené v zahraničí počas ich päťročného vzťahu, ktorý sa skončil krátko po tom, ako Mac Allister v roku 2022 vyhral majstrovstvá sveta. Podľa Mayanovej ju futbalista podvádzal a opustil, aby mohol začať vzťah s novou partnerkou Ailen Covuovou. Informuje o tom britský web Daily Mail.

Horšie ako rakovina matky

Mayanová argumentuje, že počas ich spoločného života v zahraničí jej vznikli škody, a preto žiada 250 000 dolárov za každý mesiac spolunažívania. „Rakovinu matky som prekonala, ale nie to, čo spravil on. Doteraz musím absorbovať veci, ktoré som sa dozvedela z televízie,“ uviedla Mayan v rozhovore pre reláciu A la Tarde. Na rozhodnutie súdu, ktorý kauzu presunul do Anglicka, reagovala slovami: „Je to to isté dokola. Vieme, že na súdoch to trvá dlho, je to normálne. Nemám tam žiadne kontakty, nikoho tam nepoznám.“

Mac Allister vidí veci inak

Mac Allister sa k celej veci prvýkrát verejne vyjadril v novembri 2024. V krátkom vyjadrení pre novinárov uviedol: „Vzťah sa skončil. Ona si šla svojou cestou, ja svojou. A čo sa týka žaloby, všetko je na súde, tam to patrí. Musíme čakať.“ Na obvinenia zo zrady a nevery reagoval pokojne: „Je normálne, že každý vidí veci inak. Ona sa rozhodla niečo zverejniť, ale ja viem, ako to bolo, a preto som pokojný.“

Šťastie našiel v náruči inej

Futbalista medzitým oznámil, že so svojou priateľkou Ailen Covuovou čakajú dieťa. „Milujem ich celým srdcom,“ napísal v marci na Instagrame. Covuová k tomu dodala: „Tešíme sa na teba a milujeme ťa celým srdcom. Vidíme sa čoskoro, maličký.“

Obaja sa spolu objavili aj na Štadióne Anfield v Liverpoole pri oslavách zisku titulu Premier League, kde Covouová emotívne vyhlásila: „Môj šampión. Som hrdá, že môžem byť pri tebe na každom kroku tvojej cesty.“