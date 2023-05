Budujeme značky v súlade s tým, ako sa správajú naši zákazníci?

Myslíte si, že odlíšenie sa od ostatných na trhu je nevyhnutná úloha marketérov alebo že masový marketing je mŕtvy či prinajmenšom nekonkurencieschopný? Alebo že naši zákazníci majú pre nákup našej značky zvláštne dôvody? Vedecké poznatky ukazujú, že tomu tak celkom nie je a že tieto predpoklady sú mylné. Aj o tom bude konferencia Marketing RULEZZ Special: Brand Edition, o ktorej viac povie Palo Hapák z TheMarketersbiz.

Ako hovorí názov – bude hlavne o značkách. No ani nie o tom ako robiť reklamu na značky, ale skôr o tom ako ich efektívne budovať aby rástli a aj o tom ako funguje ich marketing. Budovanie značky totiž nie je len o reklame či komunikácii. Je to najmä o pochopení princípov ako samotná značka funguje. Aj preto je paradoxné, že nové inšpirácie pre ich efektívne riadenie prináša až výskum dlhoročných poznatkov o zákonitostiach marketingu, ktoré ešte dnes mnohí marketéri nie vždy dôkladne poznajú.

PREČO SI TO MYSLÍTE?

V tejto súvislosti treba poznamenať, že dnes v našom mentálnom marketingovom priestore existujú dva významné marketingové prúdy alebo „učenia“ ako sa tomu kedysi hovorilo. Základom jednej z nich je kniha „The Long and the Short of It“ od britských gentlemanov Les Bineta a Petra Fielda a druhej tiež kultová kniha „How Brands Grow“ od Byrona Sharpa z Ehrenberg-Bass Institute for Marketing Science z Austrálie. Aj preto som hovoril o istých paradoxoch v našej marketingovej a komunikačnej branži, kde sa viac zameriavame na kreativitu v komunikácii značiek ako na vedecké využívanie poznatkov pri ich budovaní. Obe tieto školy sú založené práve na výskume dlhoročných dát a na vedeckých záveroch z nich vyplývajúcich. A je zaujímavé, že viaceré z nich sú v rozpore s viacerými marketingovými mýtmi, ktorým dnes ešte mnohí stále veríme. A to vrátane mňa:) Viem z našich skúseností, že na Slovensku je veľa marketingových profesionálov, ktorí myšlienkové prúdy týchto marketingových osobností sledujú a využívajú ich aj vo svojej práci, no z praxe tiež viem, že mnohí ďalší sa stále ešte viac spoliehajú na kreativitu v reklame. Na Marketing RULEZZ Special: Brand Edition preto chceme odprezentovať overené poznatky, ako zlepšiť marketing a ako ho využiť pre rast značiek v týchto turbulentných časoch. A to všetko s pomocou výskumov práve z Ehrenberg-Bass Institute for Marketing Science, ktorý vedie práve Byron Sharp.

A ČO TIE MARKETINGOVÉ MÝTY?

Spomeniem aspoň tri z nich, ktoré som „odpísal“ z prvej knihy Byrona Sharpa „How Brands Grow“. Myslíte si napríklad, že odlíšenie sa od ostatných na trhu je nevyhnutná úloha marketérov? Že masový marketing je mŕtvy či prinajmenšom nekonkurencieschopný? Alebo že kupujúci zákazníci majú pre nákup našej značky zvláštne dôvody? Vedecké poznatky ukazujú, že tomu tak celkom nie je a že tieto predpoklady sú mylné. A to je určite výzva na zamyslenie sa, či budujeme značky a robíme ich marketing v súlade s tým ako sa správajú naši zákazníci.

V ČOM SA LÍŠIA „ŠPECIÁL“ EDÍCIE MARKETING RULEZZ KONFERENCIÍ OD VÝROČNEJ MARKETING RULEZZ? NEBUDÚ SI TO ĽUDIA TAK TROCHU PLIESŤ?

Dúfame že nie. Po 12 rokoch, počas ktorých sme zorganizovali desiatky konferencií, sme sa dopracovali ku konceptu výročnej a veľkej konferencie Marketing RULEZZ, ktorá prináša top témy pokrývané spíkrami od nás i zo zahraničia naprieč celou našou branžou. No a k tomu sa pýta aj špeciálna edícia s fokusom na jednu tému, ktorá je podľa nás výsostne aktuálna a hýbe trhom. V nedávnej minulosti to bola napríklad téma regionálnych volieb či využite TikTok-u v marketingovej komunikácii. V tomto roku sme usúdili, že budovanie značiek v dnešnom turbulentnom období bude určite zaujímať marketérov aj reklamné agentúry, a to viac ako inokedy. Kým „veľký RULEZZ“ má ambíciu byť masovým podujatím, „SPECIAL“ je určený užším cieľovým skupinám v našej branži.

KTO BUDE HLAVÝ SPÍKER KONFERENCIE RULEZZ: BRAND EDITION?

Tento rok privítame keynote spíkerku, Magdalénu Nenycz-Thiel, Industry Growth Professor z Ehrenberg-Bass Institutu for Marketing Science, ktorá je spolupracovníčkou Byrona Sharpa a spoluautorkou v druhej edícii knihy How Brands Grow 2. Sme presvedčení, že práve vedecké závery z výskumov tohto inštitútu založené na najnovších poznatkoch z oblasti „evidence-based marketing“ môžu byť silnou inšpiráciou pre účastníkov konferencie.

KOMU JE KONFERENCIA URČENÁ A ČO SA NA NEJ ÚČASTNÍCI DOZVEDIA?

Predovšetkým tým marketingovým profesionálom, ktorí majú v náplni práce budovať značky a starať sa o ne. Sú to nielen marketingoví riaditelia, manažéri a ich tímy, ale aj brand manažéri v menších firmách a samozrejme aj stratégovia a ostatní manažéri reklamných agentúr, ktorí sa tiež zúčastňujú na procese budovania a riadenia značiek. Cieľom programu je predstaviť princípy budovania značiek v súčasnom turbulentnom období. Popri keynote spíkerke Magdaléne Nenycz-Thiel to bude aj slovenský rodák žijúci v zahraničí Štefan Sarvaš, Growth Acceleration CMI z Mars, Inc. a samozrejme ďalší zaujímaví spíkri zo Slovenska. Priestor dostanú príbehy TOP slovenských značiek ako Telekom, SPP, Martinus, VOYO a ďalší, v podaní tých najkompetentnejších marketérov. A v druhej polovici účastníci môžu sledovať dva diskusné panely. Prvý z nich bude venovaný téme ako tvoriť a budovať úspešné značky dnes. A druhý panel sa zas bude zaoberať témami spoločenskej zodpovednosti pri efektívnom budovaní značiek.

AKO BUDE KONFERENCIA PREBIEHAŤ, AKO SA NA ŇU BUDE MÔCŤ DOSTAŤ?

Konferencia bude 16. mája 2023 a bude prebiehať naživo pre približne 150 účastníkov v komornom prostredí Moyzesovej sály v Bratislave so sedením za okrúhlymi stolmi, no dostupné budú aj individuálne a firemné livestreamy pre účastníkov mimo Bratislavy alebo tých, ktorí dávajú prednosť online vzdelávaniu. Toto podujatie je ideálne pre celé marketingové tímy väčších firiem. Ale napríklad agentúra si môže pozvať svojich významných obchodných partnerov a spoločne s nimi zdieľať zaujímavé a inšpiratívne poznatky za jedným stolom. Viac informácii nájdete na našom webe https://marketingrulezz.sk/brand.

