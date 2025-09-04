Budúcnosť V4 je podľa slovenských exportérov založená na dialógu a spoločných projektoch

Zástupcovia slovenských exportérov sa zúčastnili troch panelových diskusií, kde bolo možné prezentovať potenciál Vyšehradskej štvorky.
Martin Dargaj
Šéfredaktor
2 min. čítania
Redakčne overené informácie
Parízek, Visegrad
Predseda Rady slovenských exportérov Lukáš Parízek. Foto: archívne, Visegrad 4 Business
Poľsko Ekonomika Ekonomika z lokality Poľsko

Budúcnosť Vyšehradskej štvorky je založená na dialógu a spoločných projektoch. Uviedol na 34. ročníku Ekonomického fóra v poľskom meste Karpacz šéf Rady slovenských exportérovLukáš Parízek.

Len spoločným postupom vieme obhajovať naše záujmy v rámci Európy a sveta. Úspešným projektom v tejto oblasti je aj naša výročná konferencia Visegrad 4 Business,“ dodal Parízek v diskusii o budúcnosti spolupráce krajín V4.

Témy energetiky

Zástupcovia slovenských exportérov sa zúčastnili troch panelových diskusií, kde bolo možné prezentovať potenciál Vyšehradskej štvorky v kontexte ekonomickej spolupráce, výzvy v oblasti energetiky ako aj európskych regulácií v oblasti podnikateľského prostredia.

Témam energetiky sa venoval zakladateľ inštitútu EXPORT ANALYTICA Peter Blaškovitš, ktorý zdôraznil rastúci význam moderných riešení: „Energetické úložiská sa stávajú kľúčovým prvkom modernej ekonomiky. Legislatíva môže zásadne ovplyvniť ceny energií – preto musíme hľadať riešenia, ktoré budú stabilné a predvídateľné,“ uviedol Blaškovitš.

Spolupráca v regióne je kľúčom

Zulf Hyatt-Khan z Rady slovenských exportérov viedol panelovú diskusiu na tému budúcnosti regulačného rámca podnikateľského prostredia v rámci a jeho dopadov na biznis a priemysel.

Počas troch dní podujatia zaznelo jednoznačné posolstvo – spolupráca v regióne je kľúčom k hospodárskej stabilite a rastu. Diskusie potvrdili význam prepojenia energetiky, obchodu a inovácií pre budúcnosť krajín strednej Európy.

Rada slovenských exportérov (RSE) je podnikateľské združenie, ktoré kolektívnym hlasom presadzuje záujmy slovenského súkromného sektora v oblasti medzinárodného obchodu. V súčasnosti združuje vyše 100 členov a partnerov z rôznych sektorov, ktorí exportujú produkty a služby do celého sveta.

Viac k osobe: Lukáš ParízekPeter Blaškovitš
Firmy a inštitúcie: Európska úniaRada slovenských exportérov
Okruhy tém: Energetika krajiny V4 Spolupráca
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk