Budúcnosť fajčenia? Prečo popularita bezdymových zariadení neustále rastie

Globálny trend bezdymových alternatív ku klasickým cigaretám získava medzi dospelými fajčiarmi čoraz väčšiu pozornosť.
Foto: JTI
Mnohí ich preferujú pre ich atraktívny dizajn či absenciu nežiaduceho dymu a zápachu. Prečo sú dnes čoraz populárnejšie?

Foto: JTI

Menej rušivá alternatíva

Fajčenie klasických cigariet je už roky na ústupe. Je to odrazom viacerých faktorov, medzi ktoré patrí aj väčšia spoločenská ohľaduplnosť. Dym a nepríjemný zápach sa postupne stali čoraz viac nežiaduce. Bezdymové zariadenia tento problém eliminujú a umožňujú dospelým fajčiarom vychutnať si nefalšovanú chuť tabaku bez toho, aby obťažovali svoje okolie.

Bezdymové zariadenia, ako napríklad Ploom AURA, používajú technológiu nahrievania tabaku, pri ktorej nedochádza k žiadnemu spaľovaniu. Ide o jeden z kľúčových rozdielov v porovnaní s klasickými cigaretami. Technológia nahrievania poskytuje plnú chuť tabaku bez dymu, ktorý vzniká pri spaľovaní.

Túto alternatívu oceňujú aj nefajčiari. Podľa prieskumu 2muse by až 6 z 10 nefajčiarov na Slovensku ocenilo, keby ľudia v ich okolí siahli po bezdymovej alternatíve namiesto klasických cigariet.

Foto: JTI

Štýlový doplnok

Popri ohľaduplnosti ponúkajú bezdymové zariadenia aj ďalší rozmer – elegantný moderný dizajn z nich robí štýlový lifestylový doplnok. Môžu byť kúskom, ktorý je súčasťou životného štýlu a vkusu používateľa. Podobne ako smartphone alebo slúchadlá sú nielen praktické, ale sú formou sebavyjadrenia.

Možnosť vybrať si zo širokej škály farebných prevedení je pri novej generácii zariadení, ako Ploom AURA, samozrejmosťou a dáva používateľom možnosť prispôsobiť si produkt podľa svojich preferencií.

Každý tak môže vyjadriť svoju osobnosť, zladiť si outfit so zariadením a ukázať kým je.

Foto: JTI

Používateľský komfort hrá prím

Medzi výhody bezdymových zariadení patrí v neposlednom rade aj komfort. Sú navrhnuté nielen, aby ulahodili oku, ale predovšetkým pre pohodlné a jednoduché používanie. Ergonomický tvar ľahko padne do ruky, kompaktná veľkosť z nich zase robí ideálnych parťákov do vrecka či kabelky.

V prípade Ploom AURA do hry vstupuje aj Heat Select – možnosť zvoliť si zo štyroch úrovní intenzity, presne podľa toho, po akom zážitku v danú chvíľu túžite.

Ohľaduplnosť, štýl, komfort, ale aj možnosť prispôsobiť si svoju bezdymovú chvíľu presne podľa seba – to všetko sú kľúčové dôvody prečo obľúbenosť bezdymových zariadení medzi dospelými fajčiarmi neustále rastie. A vďaka konštantne napredujúcim inováciám sa možno pozeráme na budúcnosť fajčenia.

Foto: JTI

Tieto produkty nie sú bez rizika a sú návykové. Iba pre dospelých.

