Budovanie konkurenčnej výhody: Stratégia doručovania na poslednú míľu

Budovanie konkurenčnej výhody a stabilnej zákazníckej základni je dlhodobý proces. Ovplyvňuje ho mnoho faktorov a jedným z nich je doručenie tovaru konečnému spotrebiteľovi. Pri doručovaní nehrá úlohu len rýchlosť, ale tiež iné faktory. V tomto ohľade sa čoraz viac hovorí o stratégii doručovania na poslednú míľu ako o inovatívnom riešení doručovania.

Keď doručenie tovaru zlyháva, rozvoz poslednej míle situáciu zachráni

Každá firma, ktorá predáva tovar, sa stretla so situáciou, kedy kompletne celý proces predaja stroskotal na konečnej fáze – na fáze doručenia. Rozvoz poslednej míle eliminuje riziko nespokojnosti klienta a pozitívne vplýva na budovanie silnej zákazníckej základne. Vráťme sa však k tomu, aké riziká sú spojené s doručovaním zásielok, ak sa obrátite na neprofesionálnu logistickú firmu. Spolupráca s takouto firmou môže vyústiť k nasledujúcim negatívnym skúsenostiam z vašej strany i zo strany zákazníka:

Zlá organizácia dopravy a meškanie kuriéra

Kuriérske služby využívajú pre plánovanie trasy rôzne metódy. Niektoré z nich však zlyhávajú a dôsledkom je meškanie kuriéra. V tomto ohľade hrá veľkú úlohu absencia časového rozvrhu a plánu doručenia. Je neprijateľné, aby zákazník na zásielku čakal niekoľko hodín.

Poškodená, zle doručená alebo stratená zásielka

Veľmi nepríjemná je skúsenosť zákazníkov, ktorí dostanú tovar poškodený. Vo väčšine prípadov je na vine kuriérska spoločnosť. Pri príjme tovaru od dodávateľa či zo skladu sa často so zásielkou jedná veľmi neopatrne. Niekedy skazu dokončí kuriér pri hľadaní zásielky v dodávke. Znechutenie zákazníka býva obrovské a jeho právom je balíček odmietnuť. Ničím nezvyčajným nie sú chybne doručené zásielky a ich záhadná strata počas prepravy.

Ak sa aj vám stali uvedené situácie, je na miesto uvažovať o zmene kuriérskej firmy. Na prvom mieste stojí spokojnosť zákazníkov, a preto musíte zaviesť opatrenia na minimalizáciu problémov s doručením zásielok. Nájdite spoľahlivú a efektívnu mestskú logistickú firmu, ktorej prioritou je rozvoz poslednej míle.

Efektívne doručenie zásielky ako cesta k spokojnosti zákazníka

Na prvý pohľad sa môže zdať, že doručenie zásielky nehrá v procese budovania vzťahu so zákazníkmi kľúčovú rolu. Opak je však pravdou a budovanie zákazníckej základne i zvyšovanie vašej konkurencieschopnosti stoja na logistike. Rozvoz poslednej míle, označovaný tiež ako last mile delivery, optimalizuje proces doručovania. V niektorých prípadoch dostane zákazník zásielku do rúk už 30 minút od jej prebratia od dodávateľa. Rýchle doručenie a úspora času zákazníka, ktorý nečaká na zásielku dlhé hodiny, je pozitívnou zákazníckou skúsenosťou. Táto skúsenosť v budúcnosti u zákazníka hrá úlohu pri výbere dodávateľa tovaru.

Vyberte si outsourcing dopravcu, ktorý dokáže efektívne služby rozvozu poslednej míle realizovať. Vďaka spolupráci s last mile delivery firmou dokážete získať tieto výhody:

rýchle doručenie tovaru – spokojný a lojálny zákazník

flexibilita miesta a času doručenia zásielky

kontrola prepravy – vďaka technológiám možnosť sledovania prepravy v reálnom čase

redukcia nákladov – efektívne plánovanie trasy znižuje náklady

minimalizovanie strát – presná a efektívna posledná míľa doručenia môže pomôcť zlepšiť riadenie skladov a zásob

konkurencieschopnosť – last mile delivery zvyšuje vaše postavenie na trhu

Spolupráca s last mile delivery spoločnosťou bude pre váš biznis krokom vpred k budovaniu dobrého mena, ktoré by malo byť pre každého podnikateľa prioritou.

Eva Muchová

Copywriter

Copywriterka s ohľadom na SEO, ktorá sa tvorbou obsahu živí od roku 2017. Potreby klienta sú pre ňu kľúčové, čo sa odráža v jej hlbokých a zmysluplných textoch. Niektoré z jej textov nájdete na stránke produktvdetaile.sk.

