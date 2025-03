Bude to podujatie plné emócií, tvrdí pred Svetovými zimnými hrami Špeciálnych olympiád v talianskom Turíne športová riaditeľka Martina Gogolová (ROZHOVOR)

Budú nás reprezentovať 26 športovci, pričom súčasťou celej výpravy bude 48 ľudí vrátane trénerov a realizačných tímov. Budeme súťažiť v siedmych športoch z ôsmich zaradených do podujatia.

O Špeciálnych olympiádach Slovensko (ŠOS) vie čím ďalej tým viac ľudí, no stále sa nájdu i takí, ktorí nevedia o fungovaní tejto organizácie veľa, prípadne vôbec nič. Hneď na úvod je teda potrebné vysvetliť, že ide o národnú organizáciu, ktorá poskytuje celoročný cyklus tréningov a domácich či medzinárodných súťaží v rôznych druhoch olympijských i neolympijských športov pre deti aj dospelých s intelektuálnym znevýhodnením (IZ). Vytvára nové príležitosti na rozvíjanie ich fyzických a duševných schopností. Športovci s IZ tak majú príležitosť ukázať svoju odvahu, prežiť radosť z víťazstva a pocítiť priateľstvo.

Súčasťou organizačnej zložky Špeciálnych olympiád Slovensko je aj Martina Gogolová (rodená Kohlová, pozn.), bývalá úspešná slovenská olympionička v rýchlostnej kanoistike. Martina v SOŠ zastáva funkciou športovej riaditeľky a my sme sa s ňou rozprávali predovšetkým o blížiacich sa Svetových zimných hrách Špeciálnych olympiád 2025 v talianskom Turíne (8.3- 15.3).

Martina, ako sa bývalá úspešná slovenská reprezentantka v rýchlostnej kanoistike a účastníčka olympijských hier olympionička dostala do komunity a do štruktúr Špeciálnych olympiád Slovensko?

Bol to asi osud. Do Špeciálnych olympiád som sa dostala náhodou, i keď na náhody veľmi neverím. Asi to tak malo byť. S našou súčasnou národnou riaditeľkou Evou Gažovou som sa poznala ešte z SOŠV a s Dominikou Nestarcovou (bývalá reprezentantka Slovenska v plážovom volejbale a súčasná prezidentka SOŠ, pozn.) som sa zasa pripravovala v minulosti na OH v brazílskom Riu. Popri aktívnom športovaní som robila rôzne charitatívne projekty prostredníctvom ktorých som chcela pomáhať tým, ktorí na tom neboli finančne tak dobre ako iní športovci. Toto sme mali spoločné a keď som videla, že majú voľnú pozíciu športovej riaditeľky, tak som to skúsila. Najprv to bolo počas materskej na polovičný úväzok, ale potom som si túto cestu vybrala aj naplno. Rozhodovala som sa medzi rýchlostnou kanoistikou a Špeciálnymi olympiádami a môžem povedať, že to bola správna voľba. Moja práca má totiž mimoriadne napĺňa.

Viacerí ľudia, ktorí sa stanú súčasťou vašej komunity tvrdia, že ide o špeciálne prostredie, kde sa športuje s otvorenejším srdcom a ešte úprimnejšími emóciami ako na „klasických“ olympijských hrách. V čom spočíva to čaro?

Naši športovci sú naozaj také čisté duše. Keď sa tešia, tak sa tešia naplno a zasa keď ich zavalí hnev, tak to takisto dávajú pocítiť naplno. Oni sa dokážu úprimne tešiť z výhier, no často vidíme situácie, keď prejavujú radosť aj pri prehrách. Vyplýva to z toho, že majú radosť už len z možnosti, že môžu súťažiť. Na vlastnej koži som zažila na predchádzajúcich Svetových hrách v Berlíne situáciu, keď sa tenista úprimne tešil z vydarených úderov súpera a tlieskal mu po každej loptičke. Pamätám si aj pretekára, ktorý síce dobehol posledný, ale tešil sa z toho, že dostal stužku.

Platí teda, že ak by vynaložíte snahu a energiu, oni vám ju dokážu cez emócie vrátiť. U nás sa platí, že úspech sa neráta štatisticky, ale na veľkosť emócií.

Núdza o emócie nebude ani v talianskom Turíne, kde sa už o pár dní začnú Svetové zimné hry Špeciálnych olympiád 2025. Akú podobu bude mať slovenská výprava?



Budú nás reprezentovať 26 športovci, pričom súčasťou celej výpravy bude 48 ľudí vrátane trénerov a realizačných tímov. Budeme súťažiť v siedmych športoch z ôsmich zaradených do podujatia. Naši reprezentanti zabojujú o kovy v zjazdovom lyžovaní, bežeckom lyžovaní, v behu na snežniciach, v tancovaní, v short tracku, v snowboardingu a v krasokorčuľovaní. Pokúsime sa získať pre našu krajinu čo najviac medailí.

Národná riaditeľka SOŠ Eva Gažová nám pred časom v rozhovore povedala, že mnohí ľudia „si myslia, že sa iba váľate po tráve a skackáte po betóne“. Športová časť prípravy jednotlivých reprezentantov pred hrami v Turíne však svedčí o niečom inom.

Presne tak. Tak ako iné zväzy či federácie aj my máme vo svojom portfóliu rôzne úrovne športovcov. Sú medzi nami aj hobby športovci, za ktorých sme pochopiteľne veľmi radi, ale do Turína idú naozaj tí najlepší. Svoje nominácie a pozície si museli pred Turínom vyjazdiť na národných hrách. Ich miestenky na Svetové hry sú plne zaslúžené.

Ako športová riaditeľka ŠOS máte na starosti viaceré organizačné záležitosti pred odchodom do Turína? Vyžadujú si intelektuálne znevýhodnení športovci nejaký špecifický režim v príprave na podujatie, počas samotných hier, vrátane logistiky, ubytovania a podobne?

Nepotrebujeme žiadne špeciálne opatrenia. Sme radi, že máme vo svojom jadre veľa šikovných ľudí, ktorí sa okrem iného postarali o tom, že do Turína vycestujeme vládnym špeciálom. Je to niečo nádherné, niečo, čo som ja osobne ako olympionička nezažila. Mám z toho radosť aj preto, že naši športovci už cestou tam zažijú niečo špeciálne.

Aká nálada vládne medzi vašimi športovcami s blížiacim sa začiatkom hier?



Absolvovali teraz posledné sústredenia pred hrami, takže sú už v takom správnom naladení. Je z nich cítiť tímového ducha. Všetci sa veľmi tešia. Nepochybujem o tom, že nálada bude v Taliansku úžasná a že každý každému dopraje úspech, medailu a hlavne to, aby si tie hry užil.

Vy osobne sa na čo najviac tešíte?



Otvárací ceremoniál. Zažijeme obdobný ceremoniál ako na klasických olympijských hrách a som si istá, že to bude super a že to budeme sledovať s otvorenými ústami. Okrem toho sa teším aj na pocit prevej medaily, ktorú získa náš športovec. Plánujem sa presúvať flexibilne medzi Turínom a strediskom v Sestriere, kde budú prebiehať dané športy, takže verím, že budem pri viacerých medailových ziskoch. Spolu s asistentkou vedúcej výpravy Veronikou Sedláčkovou sa vynasnažíme byť vždy na tom správnom mieste.

Naznačili ste, že cenné kovy nie sú vo vnímaní Svetových hier tou najdôležitejšou vecou, ale predsa položíme tradičnú otázku, a síce, či dokážete predikovať koľko medailí si priveziete spod Álp na Slovensko?

Priznám sa, že na toto neviem odpovedať, pretože pôjde o moje prvé zimné hry. Samozrejme, že každé pekné umiestnenie poteší. Chcela by som ešte spomenúť, že okrem medailí sa budú rozdávať aj stužky, ktoré dostanú športovci na 4.-8. mieste. Aj z toho majú väčšinou extrémnu radosť.

Slovenskí športovci na Svetových zimných hrách Špeciálnych olympiád v Turíne 2025:

Zjazdové lyžovanie: Thomas Sebastián Márton, Adam Kalafut, Petra Vráblová, Darina Krihová, Michal Štubňa, Ladislav Jakubčo, Michaela Oravcová

Bežecké lyžovanie: Ján Gono, Michal Tomaško, Gabriela Petrovičová, Lucia Talarčíková, Jakub Kriššák, Veronika Máčková, Lenka Láslofiová,

Krasokorčuľovanie: Adam Hrabčák

Short track: Martin Hudaček, Jakub Marcinko

Snowboarding: Barbora Feglová

Snežnice: Kevin Kopper, Martin Bednár, Lea Sopóciová, Nataša Berkyová, Timea Žigová

Tanečný šport: Gizela Bilíková, Laura Vanková

MATP: Michal Dolinský