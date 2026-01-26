Brusel skúma možné porušenie pravidiel digitálnych služieb pri ochrane žien a detí

Únia vyšetruje Muskovo X pre AI chatbot Grok a sexualizované deepfake obrázky.
Pavol Lukáč
Redaktor zahraničnej redakcie
2 min. čítania
Switzerland Davos
Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová počas výročného zasadnutia Svetového ekonomického fóra v Davose. Švajčiarsko, 20. januára 2026. Foto: AP Photo/Markus Schreiber
Európa Aktuálne správy Aktuálne správy z lokality Európa

Európska únia v pondelok spustila vyšetrovanie platformy X miliardára Elona Muska pre fungovanie jej chatbota s umelou inteligenciou Grok, ktorý podľa Bruselu umožňoval vytváranie sexualizovaných deepfake obrázkov žien a maloletých. Ide o najnovší krok v rastúcej medzinárodnej reakcii proti tomuto nástroju.

Pobúrenie vyvolali zistenia, že používatelia dokázali pomocou jednoduchých textových príkazov, ako napríklad „obleč ju do bikín“ či „vyzleč ju“, vytvárať sexualizované obrázky žien a detí. Podľa Európskej komisie (EK) ide o vážne riziko šírenia nelegálneho obsahu.

Nulová tolerancia

„V Európe nebudeme tolerovať nepredstaviteľné správanie, akým je digitálne vyzliekanie žien a detí,“ vyhlásila predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová. Zdôraznila, že ochrana súhlasu a detí nemôže byť prenechaná technologickým firmám, ktoré by takéto praktiky zneužívali a speňažovali. „Škody spôsobené nelegálnymi obrázkami sú veľmi reálne,“ dodala.

Vedľajšie škody

Podpredsedníčka EK pre technologickú suverenitu, bezpečnosť a demokraciu Henna Virkkunenová uviedla, že vyšetrovanie má preveriť, či platforma X splnila svoje právne povinnosti podľa aktu o digitálnych službách (DSA), ktorý má za cieľ prísnejšie regulovať veľké internetové platformy. Práva žien a detí podľa nej nesmú byť „vedľajšími škodami“ fungovania online služieb.

Brusel sa zameria najmä na to, či spoločnosť X primerane zmiernila riziká spojené so šírením nelegálneho obsahu v EÚ, vrátane manipulovaných sexuálne explicitných materiálov, ktoré by mohli predstavovať aj obsah sexuálneho zneužívania detí.

Viac k osobe: Henna VirkkunenováUrsula von der Leyenová
Firmy a inštitúcie: Európska komisia (EK)Európska únia
Okruhy tém: Grok Sexuálne zneužívanie Sociálna sieť Zneužívanie detí
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk