Brusel vyzval spoločnosť Meta znovu otvoriť WhatsApp pre konkurenčné chatboty. Meta nevidí dôvod

Európska komisia (EK) v pondelok vyzvala americkú spoločnosť Meta, aby umožnila konkurenčným chatbotom prístup ku komunikačnej platforme WhatsApp, po tom čo predbežné protimonopolné vyšetrovanie ukázalo porušenie pravidiel hospodárskej súťažeEurópskej únie (EÚ).
Komisia uviedla, že Meta od januára zmenila podmienky tak, že fakticky zablokovala prístup externých AI asistentov k používateľov prostredníctvom WhatsAppu.
Formálne upozornenie
Komisárka pre hospodársku súťaž Teresa Riberová oznámila, že EÚ zvažuje „rýchle zavedenie predbežných opatrení voči Mete, aby sme počas prebiehajúceho vyšetrovania zachovali prístup konkurentov k WhatsAppu a zabránili tomu, aby nová politika Mety nenapraviteľne poškodila hospodársku súťaž v Európe.“
Brusel zaslal spoločnosti Meta formálne upozornenie s námietkami v rámci protimonopolného konania, na ktoré má technologický gigant teraz možnosť reagovať. Komisia zdôraznila, že krok nepredurčuje konečný verdikt.
Nie je dôvod na zásah
Meta predbežné zistenia odmietla. „V skutočnosti neexistuje dôvod na zásah EÚ,“ uviedol hovorca spoločnosti. Tvrdí, že používatelia majú množstvo iných možností, ako využívať nástroje umelej inteligencie, a že Komisia nesprávne predpokladá, že WhatsApp Business API je kľúčovým distribučným kanálom pre chatboty.
Vyšetrovanie, ktoré začalo vlani v decembri, je ďalším pokusom EÚ obmedziť postavenie veľkých technologických firiem.