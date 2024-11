Brusel predĺžil sankcie voči Iránu pre jeho podporu ruskej vojny na Ukrajine

Európska únia v pondelok rozhodla o predĺžení sankcií voči Iránu za jeho vojenskú podporu ruskej vojny proti Ukrajine. Na základe sankcií je zakázané Iránu dodávať európske komponenty používané pri vývoji a výrobe rakiet a dronov. Informuje o tom web Ukrajinská pravda.

EÚ tiež zakazuje transakcie a akékoľvek operácie s prístavmi, ktoré vlastnia, riadia alebo kontrolujú jednotlivci a subjekty na zozname sankcií.

Únia zároveň pridala na sankčný zoznam tri ruské lodné spoločnosti, a to MG Flot, VTS Broker a Arapax. Ich plavidlá sa totiž podieľajú na preprave zbraní a munície vyrobených v Iráne cez Kaspické more do Ruska.