Brusel chce zaradiť iránske Revolučné gardy na zoznam teroristických organizácií

Únia reaguje na krvavé potlačenie protestov aj ďalšími sankciami voči iránskym predstaviteľom.
Ministri zahraničných vecí členských štátov Európskej únie (EÚ) by sa mali vo štvrtok dohodnúť na zaradení iránskych Revolučných gárd na zoznam teroristických organizácií. Očakávaný krok prichádza po násilnom potlačení masových protestov v Iráne, ktoré si vyžiadali tisíce obetí.
„Ak sa niekto správa ako terorista, mal by byť ako terorista aj posudzovaný,“ uviedla pred rokovaním ministrov v Bruseli šéfka diplomacie EÚ Kaja Kallasová. Podľa nej by tento krok postavil revolučné gardy na rovnakú úroveň ako džihádistické skupiny, akými sú al-Káida či teroristická organizácia Islamský štát.
Symbolický význam
Zaradenie iránskych Revolučných gárd na tzv. teroristický zoznam má podľa EÚ silný symbolický význam a má vyslať jasný signál odsúdenia iránskemu vedeniu po tom, čo tamojšie bezpečnostné zložky brutálne zasiahli proti demonštrantom.
Popri tomto kroku sa 27-členný blok chystá schváliť aj ďalší balík sankcií, ktorý zahŕňa zákaz udeľovania víz a zmrazenie majetku pre 21 štátnych inštitúcií a iránskych predstaviteľov. Medzi nimi by mal byť aj iránsky minister vnútra zodpovedný za postup bezpečnostných síl počas protestov.
Zabíjali výtržníci
Iránske úrady priznávajú, že počas demonštrácií zahynuli tisíce ľudí, pričom oficiálne hovoria o viac ako 3 000 obetiach. Tvrdia však, že väčšinu mŕtvych tvorili príslušníci bezpečnostných síl alebo náhodní okoloidúci, ktorí zahynuli rukou „výtržníkov“.
Ľudskoprávne organizácie tieto tvrdenia spochybňujú a uvádzajú, že skutočný počet obetí je výrazne vyšší a môže dosahovať až desiatky tisíc. Podľa nich boli demonštranti zabíjaní priamo bezpečnostnými zložkami vrátane Revolučných gárd, ktoré proti nim použili ostrú muníciu.