Britská legenda je v stabilizačnej fáze liečby rakoviny, život si užíva viac ako kedykoľvek predtým - FOTO

Britská cyklistická legenda Chris Hoy sa nachádza v „stabilizačnej fáze“ liečby rakoviny. Uviedol, že si život užíva viac ako kedykoľvek predtým.

Šesťnásobný olympijský šampión v dráhovej cyklistike vlani oznámil, že podstupuje liečbu vrátane chemoterapie, pričom v októbri priznal, že jeho diagnóza je terminálna a lekári mu dávajú dva až štyri roky života.

„Darí sa mi dobre. Zdá sa, že som sa dostal do určitého stabilného štádia a cítim sa dobre, cvičím, jazdím na bicykli, som zaneprázdnený. Najdôležitejšie je, že rakovina nie je prvá vec, na ktorú ráno myslím, ani posledná pred spaním,“ povedal 49-ročný Škót pre Sky Sports News.

Hoy, ktorého manželka Sarra trpí agresívnou formou sklerózy multiplex, dodal: „Myslím si, že sme si už našli rytmus, v ktorom je to súčasť nášho života a zvládame to. Posledné mesiace boli jedny z najrušnejších v mojom živote – robím všetko: zábavné veci, rodinné veci, prácu, cestovanie. Cítim sa dobre. Som na neustálej liečbe, ale nezasahuje to príliš do môjho života a najdôležitejšie je, že to funguje, takže som momentálne stabilný, všetko je v poriadku. Užívam si život, kým môžem.“

Chris Hoy počas kariéry získal aj 11 titulov majstra sveta a 34 víťazstiev vo Svetovom pohári.

„Nemôžem uveriť, v akej som teraz pozícii v porovnaní s obdobím pred 18 mesiacmi, nikdy by som si nepredstavoval, že sa dostanem do bodu, keď budem skutočne žiť život. A nielen žiť, ale si ho aj viac vážiť a užívať si každodenné maličkosti. Nie je to len o veľkých veciach, ale o radosti z bežných dní,“ dodal Hoy.