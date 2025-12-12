Britská ekonomika sa v októbri nečakane zmenšila

Hrubý domáci produkt krajiny sa v októbri znížil o 0,1 percenta po rovnakom poklese v septembri.
Tamara Ponomarova
Redaktorka zahraničnej redakcie
1 min. čítania
Britská ministerka financií Rachel Reevesová. Foto: Adrian Dennis/Pool Photo via AP
Veľká Británia Ekonomika Ekonomika z lokality Veľká Británia

Britská ekonomika v októbri nečakane opäť klesla, čo predstavuje ranu pre ambície labouristickej vlády naštartovať hospodársky rast. Hrubý domáci produkt krajiny sa v októbri znížil o 0,1 percenta po rovnakom poklese v septembri. Informoval o tom v piatok britský štatistický úrad. Analytici pritom predpovedali rast o 0,1 percenta.

„Firmy aj domácnosti sa pripravovali na zvyšovanie daní a neutíchajúce špekulácie a úniky informácií opäť zabrzdili britskú ekonomiku,“ povedala investičná manažérka zo spoločnosti Quilter Lindsay Jamesová.

Labouristická strana premiéra Keira Starmera minulý mesiac zvýšila dane, aby znížila štátny dlh a zabezpečila financovanie verejných služieb. Analytici uviedli, že piatkové údaje posilnili očakávania, že Bank of England budúci týždeň zníži úrokové sadzby.

Okruhy tém: Britská ekonomika
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk