Británia uvažuje o nasadení bojových lietadiel na Ukrajine

Poprední britskí vojenskí predstavitelia diskutovali o nasadení Royal Air Force (RAF) na Ukrajine v rámci potenciálnej mierovej dohody. Referuje o tom web Kyiv Independent s odvolaním sa na denník The Telegraph a nemenované zdroje oboznámené s touto záležitosťou.

Spomenutá diskusia sa údajne uskutočnila na Stálom spoločnom veliteľstve, ktoré dohliada na všetky britské vojenské operácie mimo Spojeného kráľovstva. Uvedený plán je súčasťou širšej iniciatívy „koalície ochotných“ vedenej Spojeným kráľovstvom a Francúzskom, ktorej cieľom je poskytnúť Kyjevu bezpečnostné záruky.

Krytie nad hlavami

Iniciatívu na udržanie mieru prvýkrát predstavil britský premiér Keir Starmer 2. marca počas samitu v Londýne, na ktorom lídri európskych krajín a Kanady diskutovali o vojenskej podpore Ukrajiny. Starmer sa neskor stretol na podobnom samite so zástupcami z viac ako 30 krajín.

Vysokopostavený zdroj z RAF pre The Telegraph povedal, že kľúčovou témou diskusií bolo poskytovanie „krytia nad hlavami“, predovšetkým pri scenári, že by britskí vojaci mohli vstúpiť na Ukrajinu. RAF by na vykonávanie leteckých hliadok údajne mohla nasadiť do akcie stíhačky Typhoon alebo stíhačky F-35 vyrobené v USA, vzhľadom na ich pokročilé schopnosti „vzduch – vzduch“.