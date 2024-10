Británia opäť v EÚ? Rozhovory by sa mohli začať o desať rokov

Spojené kráľovstvo by mohlo začať rozhovory o opätovnom vstupe do Európskej únie o desať rokov. Ako referuje web The Guardian, tvrdí to britský labouristický politik Peter Mandelson. Tvrdí však, že tento proces by sa mohol udiať v prípade, ak by štáty EÚ boli ochotné zvážiť opätovné členstvo Británie v bloku.

Mandelson na prednáške v škótskom Edinburghu povedal, že dovtedy je pre produktivitu a rast Spojeného kráľovstva nevyhnutné znížiť škodlivý vplyv dohody o brexite, ktorú uzavrel Boris Johnson, „ako najlepšie vieme“.

„Veľmi tvrdý brexit, ktorý presadil Boris Johnson, znamená, že zatiaľ jazdíme so zatiahnutou ekonomickou ručnou brzdou. A nemôžeme túto ručnú brzdu uvoľniť,“ poznamenal niekdajší eurokomisár.

Bývalý minister uviedol, že brexit bol len jedným z faktorov, ktoré poškodili produktivitu Spojeného kráľovstva. Dodal, že Veľká Británia je jediným členom skupiny bohatých ekonomických krajín G7, u ktorého investície nepresahujú 20 % HDP.