Britániu Trumpov nápad kontrolovať turistom históriu na sociálnych sieťach netrápi

Britský minister obchodu Peter Kyle v súvislosti s plánom prezidentaDonalda Trumpa požadovať od turistov prichádzajúcich do USA sprístupnenie údajov zo sociálnych sietí za posledných päť rokov uviedol, že „nie je v pozícii kritizovať iné krajiny“.
Podľa návrhu, ktorý americká administratíva zverejnila v stredu, by návštevníci Spojených štátov – vrátane občanov Británie – museli pred prekročením hranice odovzdať päťročnú históriu aktivít na sociálnych sieťach. Plán prichádza krátko pred tým, ako sa do USA chystajú cestovať státisíce futbalových fanúšikov na letné majstrovstvá sveta, čo vyvolalo obavy niektorých európskych politikov.
Na otázku, či ho návrh znepokojuje, Kyle pre portál POLITICO uviedol, že „každá krajina veľmi vážne pristupuje k ochrane svojich hraníc a k tomu, aby mala istotu, že ľudia, ktorí do nej vstupujú, rešpektujú jej hodnoty a princípy “. Ako dodal, „nie je mojou vecou kritizovať iné krajiny za to, ako to robia, pretože my to pre našu krajinu berieme rovnako vážne“.
Britský minister sa s portálom rozprával počas svojej aktuálnej návštevy v Kalifornii zameranej na podporu obchodných rokovaní a prilákanie investícií, ktorú absolvuje spolu s britskou ministerkou technológií Liz Kendallovou.
Kyle aj Kendallová pred vstupom do vlády Trumpa na sociálnych sieťach kritizovali.