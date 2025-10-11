Bratislavskí kriminalisti riešia ďalší výbuch bankomatu, škody sú predmetom vyšetrovania – FOTO

Bratislavská krajská kriminálna polícia sa zaoberá nočnou explóziou bankomatu v obchodnom centre na ulici Pri Hrubej lúke v Bratislave. Informáciu o poškodení bankomatu dostala polícia prostredníctvom linky 158 dnes o 3:30.
Doposiaľ neznámy páchateľ podľa bratislavskej krajskej polície poškodil vstupné dvere do nákupného centra a potom aj zabudovaný bankomat. Celková škoda, ktorá bola pri tomto skutku spôsobená, je aj naďalej predmetom dokazovania. Záležitosťou sa zaoberajú policajti odboru kriminálnej polície Krajského riaditeľstva PZ v Bratislave.
Nočným výbuchom len pokračuje séria útokov na bankomaty. V septembri boli ich výbuchy zaznamenané v Maduniciach v okrese Hlohovec, v Piešťanoch, Bratislave, ale aj na ďalších miestach na Slovensku.