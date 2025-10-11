Bratislavskí kriminalisti riešia ďalší výbuch bankomatu, škody sú predmetom vyšetrovania – FOTO

Nočným výbuchom len pokračuje séria útokov na bankomaty.
Pavol Machovič
Redaktor regionálnej redakcie
1 min. čítania
Redakčne overené informácie
Bankomat vybuch.jpg
Foto: www.facebook.com
Bratislava Regionálne správy Regionálne správy z lokality Bratislava

Bratislavská krajská kriminálna polícia sa zaoberá nočnou explóziou bankomatu v obchodnom centre na ulici Pri Hrubej lúke v Bratislave. Informáciu o poškodení bankomatu dostala polícia prostredníctvom linky 158 dnes o 3:30.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Doposiaľ neznámy páchateľ podľa bratislavskej krajskej polície poškodil vstupné dvere do nákupného centra a potom aj zabudovaný bankomat. Celková škoda, ktorá bola pri tomto skutku spôsobená, je aj naďalej predmetom dokazovania. Záležitosťou sa zaoberajú policajti odboru kriminálnej polície Krajského riaditeľstva PZ v Bratislave.

Nočným výbuchom len pokračuje séria útokov na bankomaty. V septembri boli ich výbuchy zaznamenané v Maduniciach v okrese Hlohovec, v Piešťanoch, Bratislave, ale aj na ďalších miestach na Slovensku.

Okruhy tém: bratislavská krajská polícia Polícia výbuch bankomatu
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk