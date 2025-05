Bratislavské módne dni oslávili 20. výročie: Značka Braun ukázala svoje inteligentné IPL aj radu All In One

Trendy sa v uplynulých dvadsiatich rokoch menili aj vďaka značke Braun, ktorá v rámci najväčšieho módneho eventu na Slovensku, predstavila Braun Skin i-expert, prvý IPL systém s umelou inteligenciou, rovnako aj radu strojčekov a zastrihávačov All In One.

Nemecká značka elektroniky Braun sa opäť spojila s najväčším módnym podujatím na Slovensku. Bratislavské módne dni. Jarná časť jubilejného 20. ročníka odštartovala v pondelok večer. Vrcholom Bratislavských módnych dní bola módna šou Jany Pištejovej.

„Spolupráca s Bratislavskými módnymi dňami je pre značku Braun aj tento rok, jeden z hlavných projektov na Slovensku. Sme radi, že môžeme prezentovať naše inovatívne produkty, ako napríklad Braun Skin i-expert, a Braun All In One v ikonických priestoroch Bratislavského hradu, spojiť sa s módnymi trendmi, ktoré inšpirujú a posúvajú hranice krásy a predstaviť naše produkty ďalších užívateľom“ prezrádza Arina Dolenko, Brand Manager značky Braun pre Slovensko a Českú republiku. V Braun zóne na Bratislavských módnych dňoch, sa ukázali aj influencerky ako Janka Slačková, či víťazka Love Islandu Majka Glatzová ktoré si domácu epiláciu od Braunu nevedia vynachváliť.

Nové trendy v dámskej aj pánskej starostlivosti

Nemecká spoločnosť už od roku 1921, vyvíja a vyrába široký sortiment malých domácich spotrebičov, ktoré spájajú technické inovácie a kvalita. Prelomovou novinkou, v domácej epilácii je Braun Skin i-expert, jediný plne prepojený systém IPL, ktorý sa učí, prispôsobuje a poskytuje personalizovanú spätnú väzbu v reálnom čase prostredníctvom mobilnej aplikácie synchronizovanej s epilátorom IPL. Epilátor Braun Skin i-expert si teraz môžete zakúpiť so zľavou 20 % so zľavovým kódom BFD20 na Nay.sk.*

Pre mužov, ktorí ocenia všestrannosť pri dosiahnutí ľahkého stylingu od hlavy až po päty, je určený zastrihávač Braun All-in-One, ktorý prináša to najlepšie z inovácií v starostlivosti o telo a fúzy. S viac než 18 stylingových doplnkov v rade All-In-One Series 7 (AIO7) môžete jednoducho prepínať medzi profesionálnou úpravou na tvári a brady pomocou čepele ProBlade, ochranou citlivých oblastí tela pomocou technológie SkinGuard a zdokonaľovaním línií na tvári a krku bez podráždenia pokožky pomocou novej hlavice PrecisionShave.

„Starostlivosť o telo je dnes neoddeliteľnou súčasťou nášho života, pretože starostlivosť o seba nám prináša pocit zadosťučinenia. Nakoľko sa rôzne štýly starostlivosti o telo stávajú zložitejšími a intímnejšími na celom našom tele, je tu menej priestoru na chyby,“ dodala Arina Dolenko, Brand Manager značky Braun pre Slovensko a Českú republiku.

