Bratislava v pohybe – medzinárodný festival súčasného tanca

Prológom 27. ročníka Medzinárodného festivalu súčasného tanca Bratislava v pohybe budú dve uvedenia diela Diptych belgického súboru Peeping Tom na scéne Činohry Slovenského národného divadla v stredu 21. a vo štvrtok 22. júna. Festival tým spoločne so SND vychádza v ústrety divákom, ktorí nemohli na vlaňajšom otvorení prehliadky zhliadnuť celé predstavenie kvôli zraneniu tanečníka a predčasnému ukončeniu večera.

Choreografia Diptych pôvodne vytvorená pre Nederlands Dans Theater tvorcov Gabriely Carrizo a Francka Chartiera prináša dva prepojené príbehy Chýbajúce dvere (The Missing Door) a Stratená miestnosť (The Lost Room) so sugestívnou hudbou, v realistických kulisách a s ôsmimi tanečníkmi na scéne.

„Použili sme veľa filmových prvkov, vďaka ktorým sme sa mohli takpovediac priblížiť do mysle postáv, do ich uvažovania, do ich strachov a paranojí. Transformovanie reality je niečo, čo nás nesmierne fascinuje. Na jednej strane sú naše postavy umiestnené vo veľmi realistickej scénografii, ale na druhej strane znázorňujú veľmi surreálny až fantastický svet. Naším skutočným snom je skúmanie podvedomia,“ hovorí o inscenácii Diptych choreograf Franck Chartier.

„Na Bratislave v pohybe sme súbor Peeping Tom predstavili po prvý raz v roku 2008 ako veľmi zaujímavých a špecifických predstaviteľov tanečného divadla, a ich charizma rokmi tvorby len rastie. To napokon dokázali aj plnému hľadisku Činohry SND pred piatimi rokmi, kedy sme na festivale predstavili ich inscenáciu Matka. Na javisku vedia vyčarovať plnokrvné obrazy, silnú atmosféru, ich tanečníci akoby popierali limity pohybu tela,“ hovorí o návrate súboru Peeping Tom umelecká riaditeľka Bratislavy v pohybe Miroslava Kovářová.

Tanečnice a tanečníci súboru pochádzajú z celého sveta a sú preslávení svojou mimoriadnou pohybovou virtuozitou. „Sú to veľmi skúsení, nesmierne flexibilní performeri, ktorí sa neboja riskovať, neohrozene sa vrhať do priestoru či oproti stenám,“ napísal tanečný kritik New York Times o hosťovaní súboru Peeping Tom v USA pred štyrmi rokmi.

Inscenáciu a jej rozšírenú verziu Triptych videli od vlaňajška ďalšie tisícky divákov v Európe. Do Bratislavy pricestuje súbor z Francúzska, kde ho čaká päť večerov v Palais Garnier parížskej opery. Súbor pozbieral taktiež ďalšie ocenenia z festivalov v Španielsku, Taliansku a Srbsku a tiež nomináciu na prestížnu britskú Cenu Laurence Oliviera v kategórii Najlepšie tanečné predstavenie. „Nechýba tomu čierny humor a svojou atmosférou, tajuplnosťou a zvodnosťou je tento kus poctou Davidovi Lynchovi,“ napísal vlani o Dyptichu španielsky denník El Periódico.

Belgický súbor Peeping Tom, ktorého názov je idiómom pre voyeura, človeka, ktorý rád tajne sleduje ľudí, keď nie sú oblečení, vznikol v roku 2000 a založili ho Francúz Franck Chartier a Argentínčanka Gabriela Carrizo. Viac než abstraktné choreografie sú pre jeho rukopis charakteristické príbehové kreácie v realistickej scénografii, výrazný svetelný dizajn a filmový strih. Franck Chartier je bývalý tanečník, v minulosti tancoval napríklad v inscenáciách choreografa Angelina Preljocaja.

Hlavná časť Medzinárodného festivalu súčasného tanca Bratislava v pohybe sa tento rok uskutoční od 2. do 21. októbra. Program zverejní festival 21. júna 2023.

Vstupenky na obe predstavenia Diptych sa dajú kúpiť online na www.abp.sk, www.snd.sk alebo https://predpredaj.sk a osobne v pokladnici SND.

Predstavenia uvádzame v koprodukcii s Činohrou Slovenského národného divadla.

Festival z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, strategickými partnermi sú Mesto Bratislava a Nadácia Tatra banky. Uvedenie Diptychu súboru Peeping Tom podporila Delegácia Flámskej vlády.

