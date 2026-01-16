Boris Valábik spoločne s Procter & Gamble podporuje športovcov vo finančnej núdzi

Kampaň, počas ktorej výťažok z predaja poputuje do Nadácie Slovenského olympijského a športového výboru, podporil jeden z najúspešnejších slovenských športovcov v histórii, bývalý hráč NHL a hokejový obranca Boris Valabík.
Spoločnosť Procter & Gamble tento rok odštartovala, jednou zo svojich najväčších charitatívnych kampaní na Slovensku. Kampaň Každodenní šampióni, môže podporiť každý, kto nakúpi ktorýkoľvek výrobok značiek Procter & Gamble v partnerských obchodných reťazcoch. Z každého takéhoto nákupu ide automaticky časť sumy na podporu mladých športovcov prostredníctvom Nadácie Slovenského olympijského a športového výboru. Nadácia tieto finančné prostriedky následne poskytuje deťom, ktorým finančná situácia sťažila účasť v športových aktivitách, aby mohli zostať aktívne a rozvíjať svoj športový talent.
Do kampane sa na Slovensku zapojili online reťazce ale aj kamenné predajne Billa, Alza.sk, dm drogerie markt s.r.o., Kaufland, Nay, Notino a Tesco. Postačí ak tu v termíne od 1. januára do 28. februára 2026 zakúpite ktorýkoľvek produkt značiek Always, Ambi Pur, Ariel, Aussie, Blend-a-med, Blend-a-dent, Braun, Discreet, Gillette, Gillette Venus, Head & Shoulders, Herbal Essences, Jar, Lenor, Mr. Propper, Naturella, Old Spice, Oral-B, Pampers, Pantene, Swiffer alebo Tampax.
„Už viac ako pätnásť rokov podporujeme olympionikov a paralympionikov. Inšpirujú nás obdivuhodné výkony slovenských športovcov, a to nielen na olympijských hrách. Veríme, že skutoční šampióni sa rodia každý deň – vďaka odhodlaniu, disciplíne a poctivému tréningu. Prostredníctvom kampane Každodenní šampióni chceme podporiť ďalšiu generáciu športovcov. Pomôžeme deťom zostať v športe a poskytneme im možnosť trénovať, zúčastňovať sa tréningových táborov a zakúpiť si športové vybavenie, ktoré by si inak nemohli dovoliť,“ Elena Lifanteva, marketingová manažerka Procter&Gamble.
Spolupráca s hokejovou legendou nie je náhoda
Spoločnosť Procter & Gamble dlhodobo podporuje športovcov nie len vo svete ale aj na Slovensku. Z toho dôvodu sa pri tejto kampani rozhodli prepojiť s Nadáciiou Slovenského olympijského a športového výboru „Nadácia SOŠV prostredníctvom grantového projektu Ukáž sa! podporila za 10 rokov mladé talenty vo výške viac ako 400-tisíc eur. Stovky detí tak mohli pokračovať v športovej kariére. V jubilejnom 10. ročníku Ukáž sa! je ambasádorkou celého projektu šprintérka Viktória Forster. Aj ona v minulosti dostala podporu cez grant a aj vďaka nemu sa dostala na olympijské hry 2024 do Paríža. Vďaka spolupráci s Procter&Gamble môžeme podporiť ďalšie deti a mladých športovcov, aby sa ďalej mohli pripravovať a snívať svoje veľké športové a olympijské sny,“ povedal Dušan Guľáš, predseda správnej rady Nadácie SOŠV.
Hlavným ambasádorom a hlasom kampane je významný slovenský hokejista a jeden z našich najúspešnejších športovcov vôbec. Bývalý hráč NHL a hokejový obranca Boris Valabík, je sám dvojnásobným otcom a snaží sa svoje deti viesť k láske k športu a pohybu. „Z vlastnej skúsenosti viem, aká časovo ale aj finančne náročná je, podpora nádejných športovcov. Niektoré deti musia so športom práve kvôli nedostatku financií skončiť, o to radšej som, že môžem svojou prítomnosťou, podporiť charitatívnu kampaň Každodenní šampióni spoločnosti Procter & Gamble,“ dodáva Boris Valabík.
Viac informácií o projekte na www.mujsvet-pg.cz/Kazdodenni-sampioni-sk.
