Bol to eštebák, kričal dôchodca na Babišovom mítingu pri Plzni

Rozruch na predvolebnom mítingu českého expremiéra Andreja Babiša v mestečku Dobřany pri Plzni vyvolal vo štvrtok dôchodca, ktorý na predsedu opozičného hnutia ANO kričal, že si pomýlil miesto a mal ísť do neďalekej psychiatrickej nemocnice. Počas akcie sa dokonca strhla medzi odporcom a priaznivcami Babiša menšia potýčka, pri ktorej zasahovali policajti. Informuje o tom web Novinky.
„Pán Babiš, vy ste si pomýlili miesto. Vy ste mali ísť o kúsok ďalej, tam je psychiatrická nemocnica. Vy sem nepatríte,“ kričal senior. „Ja som rada, že prišiel. Ja som rada,“ oponovala mu účastníčka mítingu.
„Veď to bol eštebák. Vy neviete, čo robil? Udával ľudí, chodil žalovať,“ kričal protestujúci dôchodca, ktorý na míting prišiel s transparentom s textmi odmietajúcimi Babiša.