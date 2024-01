Bol prínosom, keď zbieral hokejky pre múzeum, vracia Šatan úder Radosovi a s kritikou prišiel aj Siekel

Prezident Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) Miroslav Šatan aj šéf Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV) Anton Siekel sa kriticky vyjadrili na adresu už bývalého predsedu predstavenstva hokejového klubu HK Dukla Trenčín Miloša Radosu.

Radosova kritika Hudáčka a zväzu

Radosa prostredníctvom sociálnych sietí aj v mediálnych výstupoch komentoval pomery v slovenskom hokeji, pričom kriticky sa vyjadroval na adresu SZĽH, jeho prezidenta Miroslava Šatana, brankára Júliusa Hudáčka aj čelných predstaviteľov SOŠV.

„Nemôžem naďalej počúvať nezmysly o apolitickosti športu a vzápätí sledovať vyzývavé fotenie sa na stretnutiach týchto ľudí s politickými predstaviteľmi, ktorí verejne prezentujú náklonnosť k Putinovmu okupantskému režimu, vraždiacemu nevinných ľudí, vrátane detí,“ uviedol Radosa začiatkom januára, keď oznámil odchod z funkcionárskeho postu v Dukle Trenčín.

Neskôr v rozhovore pre JOJ 24 doplnil: „Vnímam nastavenie čelných predstaviteľov SZĽH a myslím si, že len hľadajú spôsob, ako ich uvoľniť a dostať hráčov z KHL do procesu. Ak hráči z KHL nastúpia na hokejovom šampionáte v Prahe a v Ostrave, bude to blamáž a hanba. Šatanov postoj nechápem, ale podľa mňa je takto morálne nastavený. Poznám jeho stanoviská, vyjadrenia od jeho blízkych ľudí, ale je to otázka, ktorú by mal zodpovedať on. Nechápem to, že jeho syn má ísť teraz na akadémiu alebo na univerzitu do Ameriky. On tam hrával, prakticky celý svoj majetok zarobil tam, a teraz potichu podporuje tú opačnú stranu.“

Šatan: Prekročil hranice slušnosti

Šatan podľa webu web sport24.sk neskrýva, že na Radosu má ťažké srdce.

„Tento ‚supermanažér‘ bol prínosom pre Duklu, iba pokiaľ zbieral hokejky pre trenčianske múzeum. Jeho športové aj ekonomické výsledky v Dukle či obrovské dlhy, ktoré vytvoril ako konateľ Asociácie profesionálnych hokejových klubov (APHK), sú odrazom jeho manažérskych schopností. Hetrik neúspechov zavŕšil snahou založiť na Slovensku súkromnú ligu PHL, čo skončilo pre neho ďalšou frustráciou. Z toho pramení jeho averzia voči SZĽH a mojej osobe. Navyše, prekročil hranice slušnosti, keď zatiahol do svojich problémov aj môj osobný život a členov mojej rodiny,“ uviedol šéf SZĽH.

Podľa Siekela nemá Radosa žiadne právo a už vôbec nie morálny kredit niekoho hodnotiť. „Ak mám byť úprimný, pred niekoľkými dňami som ani nevedel, že existuje. Kde bol pred rokom, či rokom a pol? Veď vojna na Ukrajine trvá už pomaly dva roky. Po tom, čo som sa o ňom dozvedel, usudzujem, že frustráciu z toho, v akom stave zanechal Duklu Trenčín, si vybíja všade naokolo,“ skonštatoval šéf SOŠV.