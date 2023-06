Blinken navštívil Čínu, snaží sa schladiť napätie v americko-čínskych vzťahoch

Americký minister zahraničia v nedeľu začal svoju dvojdňovú návštevu Číny, ktorej cieľom je úsilie schladiť napätie v americko-čínskych vzťahoch.

Antony Blinken začal svoj program stretnutím s jeho čínskym rezortným kolegom Čchin Kangom, s ktorým bude viesť rozhovory a budú mať aj pracovnú večeru. Ani jeden z diplomatov nejak zvlášť pre novinárov nekomentoval ich stretnutie, keď sa začalo.

Okrem stretnutí s Čchinom má Blinken na pláne schôdzku s najvyšším čínskym diplomatom Wangom I a v pondelok sa možno stretne i s prezidentom Si Ťin-pchingom.

Vyhliadky na akékoľvek významné prelomy sú podľa agentúry AP mizivé, keďže už aj tak napäté vzťahy medzi Pekingom a Washingtonom sú v posledných rokoch čoraz napätejšie. Nepriateľstvo a obviňovanie sa vystupňovali v dôsledku série nezhôd, ktoré majú dôsledky pre globálnu bezpečnosť a stabilitu.

Zoznam nezhôd a potenciálnych konfliktných bodov je dlhý a zahŕňa otázku Taiwanu, podmienky ľudských práv v Číne a Hongkongu alebo čínsku vojenskú asertivitu v Juhočínskom mori a ruskú vojnu na Ukrajine.

Blinken bude tiež naliehať na Číňanov, aby prepustili zadržiavaných amerických občanov a podnikli kroky na obmedzenie výroby a vývozu prekurzorov fentanylu, ktoré podnecujú opioidnú krízu v Spojených štátoch.

Podľa amerických predstaviteľov Blinken plánuje hovoriť o všetkých zmienených bodoch. Ani jedna strana však ani len nenaznačila ochotu ustúpiť od svojej pozície.

Blinken je najvyššie postavený americký predstaviteľ, ktorý pricestoval do Číny, odkedy sa úradu prezidenta ujal Joe Biden. Je to tiež prvá cesta amerického ministra zahraničia do Číny za ostatných päť rokov.