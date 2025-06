Blanárove čistky stáli podľa Korčoka takmer 850-tisíc eur, hovorí o zadaní zlomiť zahraničnú službu – VIDEO

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí vyplatilo na odchodnom a odstupnom pre diplomatov, ktorí boli prepustení alebo sa rozhodli odísť, skoro 850-tisíc eur. Vyhlásil to vo štvrtok opozičný politik a exminister zahraničia Ivan Korčok (PS). Podľa neho bolo hlavné zadanie, ktoré dostal súčasný minister Juraj Blanár od predsedu vlády Roberta Fica, zlomiť zahraničnú službu.

„Tridsať rokov budovaná profesionalita bola zlomená,“ povedal Korčok s tým, že 580 dní Blanára vo funkcii je 580 dní zrady slovenských záujmov. Zdôraznil pritom, že rezort opustilo približne 150 zamestnancov, čo znamená stratu prostriedkov investovaných do ich skúseností a kariéry. Rezort na druhej strane podľa Korčoka prijal asi 100 nových ľudí.

V Moskve nám veria viac ako v Bruseli

Popri finančnom účte existuje podľa Korčoka za pôsobenie súčasného vedenia rezortu zahraničia aj politický účet, konkrétne v podobe „prehajdákania“ dôvery našich partnerov. „V Moskve nám veria viac ako v Prahe, Varšave alebo v Bruseli,“ dodal Korčok.

Podľa ministra zahraničia Juraja Blanára predchádzajúce vlády za účasti Ivana Korčoka zničili verejné financie tak, že Slovensko zadlžili o viac ako 20 miliárd eur.

„A my to musíme po nich naprávať a konsolidovať, aby sme opäť štát postavili na nohy. A keď sa nenapĺňajú klamstvá PS a pána Korčoka o nimi vymyslenej izolácii alebo o tom, že vraj chceme vystúpiť z Európskej únie či o ďalších nezmysloch, tak manipuluje verejnosť o údajných politických čistkách a spochybňuje to, že ľuďom má byť vyplatené jednorazovo všetko, na čo majú nárok zo zákona,“ zdôraznil Blanár.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Dve vlny čistiek

Opozičné Progresívne Slovensko už na jeseň minulého roku informovalo, že minister zahraničných vecí Juraj Blanár (Smer-SD) rozpútal vo svojom rezorte bezprecedentné čistky. Poslanec Tomáš Valášek konkrétne uviedol, že prvá vlna čistiek sa uskutočnila už po príchode Blanára na ministerstvo a spočívala vo vlne takzvaných vynútených odchodov.

„To sa robí tak, že niektorým ľuďom, viacnásobným veľvyslancom, medzi nimi aj bývalému ministrovi či vysokopostavenému Slovákovi v medzinárodnej inštitúcii, sa jednoducho nepredĺži vyslanie,“ povedal v októbri 2024 Valášek s tým, že po návrate na Slovensko týmto ľuďom ponúkli v rezorte najnižšie možné funkcie.

Toto podľa neho viedlo k odchodom šikovných a žiadaných ľudí. Viacerí z diplomatov pritom podľa Valáška tvrdili, že mali záujem na ministerstve zahraničia ostať. „A odchádzajú len preto, že jasne pochopili, že dostávajú signál od ministra Blanára, že o ich služby nie je záujem,“ skonštatoval Valášek s tým, že Slovensko takto príde asi o „200 rokov skúseností“.

Druhá vlna čistiek sa podľa Valáška týkala asi 50 ľudí, pričom na rozdiel od tej prvej vlny išlo o „čisté vyhadzovy“. Rozhodnutiu prepustiť zamestnancov rezortu pritom podľa poslanca nepredchádzal žiadny personálny audit.