Biskupská vysviacka nového gréckokatolíckeho metropolitu Maxima sa uskutoční až budúci rok

Biskupská vysviacka nového arcibiskupa Prešovskej archieparchie a metropolitu Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku Jonáša Jozefa Maxima sa uskutoční v sobotu 27. januára budúceho roka v Katedrále Jána Krstiteľa v Prešove.

Slávnosť biskupskej vysviacky

Za hlavného svätiteľa si novovymenovaný prešovský arcibiskup zvolil košického eparchiálneho biskupa Cyrila Vasiľa. Spolusvätiteľmi budú doterajší apoštolský administrátor Prešovskej archieparchie vladyka Peter Rusnák a biskup Ukrajinskej katolíckej eparchie v Chicagu Venedykt Aleksičuk. Na dnešnej tlačovej besede o tom informoval o tom nový metropolita Jonáš Maxim.

Slávnostnej biskupskej vysviacke bude podľa Maxima predchádzať nájdenie a vymenovanie jeho nástupcu v monastieri v Unive na Ukrajine, kde v súčasnosti pôsobí ako predstavený studitského kláštora. Ako nový metropolita ďalej uviedol, oslovenie na prijatie čelnej funkcie gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku sprostredkoval poľský nuncius z Kyjeva. Ponuka ho prekvapila a na rozmyslenie si zobral tri dni, po ktorých ponuku prijal.

„Vnímam to ako veľký dar Boží. Je to vyjadrenie dôvery voči môjho monastieru, kde som bol 20 rokov, aj voči mojej osobe. Nesmierne si to vážim a som veľmi vďačný,“ uviedol Maxim.

Nový metropolita

Vladykovia Cyril Vasiľ a Peter Rusnák označili výber Maxima za nového metropolitu ako dobré rozhodnutie.

„Pre našu cirkev je to dobrá správa, nielen kvôli osobe, ale týmto menovaním sa po prijatí vysviacky aj obnovuje Rada hierarchov ako najvyšší riadiaci orgán našej cirkvi. Z tohto hľadiska je to po roku a pol istým spôsobom obnovenie riadnej funkčnosti našej metropolitnej cirkvi,“ vysvetlil vladyka Vasiľ.

„Jonáš je mladý muž v rozkvete svojich duchovných a fyzických síl. Myslím si, že prinesie aj do nášho spoločenstva spiritualitu monastierského života, ktoré je tak potrebná pre dnešný svet,“ dodal vladyka Rusnák.

Pápež František vymenoval nového arcibiskupa Prešovskej archieparchie a metropolitu Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku Jonáša Jozefa Maxima na sviatok svätého veľkomučeníka Demetera 26. októbra.