Bila sa statočne, až do samého konca. Známa česká kuchárka prehrala boj s rakovinou

Známa 35-ročná česká kuchárka Denisa Zajícová, ktorá sa preslávila v účinkovaní kuchárskej šou, prehrala svoj boj so zákernou rakovinou. Zanechala po sebe manžela a dve dcérky. Informovala TV Joj na svojej stránke Topstar.noviny.sk.

Vďaka obetavej pomoci rodiny a podpory hospicu mohla byť v posledných chvíľach doma, kde v utorok 2. apríla zomrela. V posledných mesiacoch sa snažila robiť osvetu a poukázať na svoj ťažký boj s rakovinou mozgu.

„Tieto riadky sa nepíšu ľahko, ale naša Deniska dnes prehrala svoj boj s ťažkou chorobou a bila sa statočne, až do samého konca. Naša bolesť je veľká, ale úprimne veríme, že už je jej lepšie,“ uviedla v správe rodina.

Zároveň pridali poďakovanie kamarátom a ďalším, ktorí jej dodávali silu v jej najhorších chvíľach života. „Dodávali ste celej našej rodine silu do každého ďalšieho dňa, boli to pro nás najhoršie chvíle života a veľmi ťažký boj so zákernou a zlou chorobou,“ napísal zdrvený manžel.

Pod smutnou správou sa začalo množiť množstvo kondolencií aj od známych tvárí. Viac si prečítajte na stránke Topstar.noviny.sk.