Bielorusko potvrdilo nasadenie raketového systému Orešnik do konca roka 2025

Bielorusko pripravuje nasadenie ruského raketového systému Orešnik do konca roka 2025, pričom už vybralo lokality, v ktorých bude umiestnený. Oznámil to štátny tajomník bieloruskej bezpečnostnej rady Alexander Volfovič v bieloruských médiách. Podľa neho sa otázka nasadenia systému „presunie do praktickej fázy“ ešte tento rok.

„Práce prebiehajú. Vyjadrenia niektorých ukrajinských predstaviteľov a ďalších lídrov – že ide o blaf, že sa nič nedeje – nech sa tým utešujú,“ povedal Volfovič podľa webu united24media.com. Zároveň vyjadril presvedčenie o strategickej hodnote systému: „Orešnik bude schopný spôsobiť neprijateľné škody potenciálnemu protivníkovi v prípade agresie voči Bielorusku. Ale boli by sme radi, keby k tomu nikdy nedošlo.“

Pamätný útok na Dnipro

Orešnik, balistická raketa odvodená od ruského systému RS-26, sa dostala do pozornosti 21. novembra 2024, keď ju Rusko odpálilo smerom na mesto Dnipro na východe Ukrajiny. Raketa s hmotnosťou 40 ton a šiestimi nezávislými hlavicami bola pôvodne považovaná za jadrovú medzikontinentálnu strelu, čo vyvolalo obavy z jej deštruktívneho potenciálu.

Incident bol pokračovaním ruskej stratégie vojenského zastrašovania. Po prvom útoku systémom Orešnik vydal prezident Putin varovanie o možných ďalších odpáleniach, pričom za možné ciele označil aj „rozhodovacie centrá“ v Kyjeve. Šéf ukrajinskej zahraničnej rozviedky Oleh Ivaščenko predtým uviedol, že hoci sú v Bielorusku prítomné nosiče ako lietadlá a systémy Iskander, jadrové hlavice sa na území krajiny nenachádzajú.