Biatlonistu Siverta Guttorma Bakkena našli mŕtveho, jeho kariéru v minulosti pribrzdili problémy so srdcom

Verejnoprávna televízia NRK informovala, že Bakken sa už predtým otvorene vyjadril o problémoch so srdcom po tretej dávke vakcíny proti COVID-19 v roku 2022.
Sivert Guttorm Bakken
Sivert Guttorm Bakken. Foto: archívne, Björn Larsson Rosvall/TT News Agency via AP.
Dvadsaťsedemročného nórskeho biatlonistu Siverta Guttorma Bakkena našli mŕtveho v jeho hotelovej izbe v Lavaze v Taliansku. V utorok to uviedla Nórska biatlonová asociácia. Úmrtie potvrdili talianske úrady, príčina smrti však zatiaľ nie je známa.

Prvé preteky Svetového pohára vyhral v roku 2022

„Naše myšlienky sú predovšetkým s rodinou Siverta a všetkými, ktorí sú mu blízki, či už v Nórsku alebo v zahraničí. Spolupracujeme s talianskymi úradmi na mieste,“ uviedla v stanovisku dočasná generálna tajomníčka Nórskej biatlonovej asociácie Emilie Nordskarová. Asociácia tiež oznámila, že krízové tímy budú poskytovať podporu jeho kolegom a rodine.

Problémy so srdcom po vakcíne proti COVID-19

Bakken vyhral svoje prvé preteky Svetového pohára v roku 2022 v Holmenkollene, keď ovládol preteky s hromadným štartom na 15 kilometrov. Po úspešnej sezóne 2021/2022 však jeho kariéru pribrzdili problémy so srdcom.

Nórska verejnoprávna televízia NRK informovala, že Bakken sa už predtým otvorene vyjadril o problémoch so srdcom po tretej dávke vakcíny proti COVID-19 v roku 2022.

Po dlhom návrate sa však v ostatných týždňoch zúčastnil na pretekoch Svetového pohára a v celkovom hodnotení tejto sezóny bol na 13. mieste. Cez víkend bol súčasťou pretekov Svetového pohára vo francúzskom stredisku Le Grand Bornand a do Talianska pricestoval na sústredenie.

Jeho kolega z nórskeho tímu Sturla Holm Laegreid na Instagrame vyjadril Bakkenovi obrovskú úctu: „Bol si jeden z najsilnejších. Mal si schopnosť vyhrabať sa z tých najhorších situácií. Kde by ostatní vzdali, ty si pokračoval. Sivert, bol si vzorom, inšpiráciou s odhodlaním, o čom mnohí môžu len snívať.“

