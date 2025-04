Bežec sa zľakol v lese strely a udal poľovníka. Strieľal som po líške v prehľadnom teréne, bráni sa

Poľovník s dlhoročnými skúsenosťami sa ocitol v problémoch. Hoci počas streľby na líšku dodržal predpisy, udal ho bežec, ktorý sa zľakol výstrelu. Prípad sa stal v lese pri obci Kalinov a zaoberajú sa ním policajti z Medzilaboriec. Informuje TV Joj vo svojej reportáži na stránke Noviny.sk.

„Strieľal som po líške v prehľadnom teréne, kde som vedel, že nikoho neohrozím. No ale v potoku bol chlapec, ktorý tam behal,“ povedal pre televíziu poľovník Ivan Semanco s tým, že toto sa mu za 48 rokov ešte nestalo.

Strieľal opačným smerom

K incidentu došlo v poľovnom revíre. Semanco má platný zbrojný preukaz a bol tiež riadne zapísaný v knihe návštev. Hovorí, že strieľal tam, kde vedel, že strela nepôjde, teda opačným smerom, ako bol bežec.

„On to vyhodnotil tak, že ja som naňho mieril, že som strieľal v jeho smere. On bol odo mňa asi 40 až 50 metrov, ale bol v potoku,“ vysvetľuje poľovník. Jeho slová potvrdil aj advokát JUDr. Radoslav Barna, podľa ktorého dodržal všetky predpisy. Strieľal do priestoru, kde by neohrozil život a zdravie.

Polícia incident eviduje ako priestupok

Bežca sa pokúšala skontaktovať aj TV Joj, ktorej sa to však nepodarilo. Preto oslovila športovca Jakuba Sakalu, ktorý sa aktívne venuje turistike.

Podľa neho bežný laik nemá možnosť zistiť, či je poľovník zapísaný v knihe návštev. Sám sa snaží vyhýbať miestam, kde sú posedy, vnadiská, chodí po turistických chodníkoch a nosí výrazné oblečenie.

Polícia danú vec eviduje ako priestupok a ako uviedla policajná hovorkyňa Jana Ligdayová, „vykonanými previerkami a úkonmi nebola streľba na bežca potvrdená“.