Bez jesennej kolekcie Beverly Hills Polo Club ani na krok!

Beverly Hills Polo Club, značka známa spojením klasiky a modernosti, predstavuje kolekciu pre celú rodinu plnú modelov, ktoré dodajú jesenným outfitom výnimočný charakter. Od kombinácií na každý deň až po elegantné zostavy.
Meniace sa ročné obdobia vždy prinášajú nové trendy. Keď prichádzajú chladnejšie mesiace, s radosťou sa vraciame ku klasike, pohodlným strihom a prírodným materiálom. Na módnych mólach dominujú tlmené zemité farby, doplnené akcentmi bordovej, karamelovej či námorníckej modrej. Obuv a doplnky sa stávajú kľúčovým prvkom každej sezónnej kombinácie – práve teraz najviac oceníme praktické, no zároveň elegantné riešenia.
Každodenný komfort v štýlovom prevedení
V najnovšej dámskej kolekcii si značka Beverly Hills Polo Club pripravila modely, ktoré dokonale spájajú praktickosť a štýl. Nájdeme medzi nimi napríklad čižmy v odtieňoch klasickej čiernej, pohodlné členkové topánky na stabilnej podrážke či ležérnejšie šnurovacie topánky. Kolekciu dopĺňajú sneakersy v bielej a béžovej farbe, ktoré sa nesú v duchu športovej elegancie. Dámske doplnky zahŕňajú širokú ponuku kabeliek – od mäkkých shopperov až po crossbody modely v jesenných odtieňoch čokoládovo a karamelovo hnedej či výraznej bordovej. Nechýbajú ani praktické batohy, ktoré skvele doplnia každodenné outfity.
Klasika v novej podobe
Pánska kolekcia spája športovú voľnosť s nadčasovou eleganciou. V ponuke nájdeme sneakersy v odtieňoch modrej, ako aj členkové topánky ideálne na jesenné prechádzky. Značka predstavuje aj väčšie tašky a praktické batohy – v čiernej, tmavohnedej a námorníckej modrej. Tieto modely sa hodia rovnako do práce ako aj na víkendové výlety.
Štýlové kúsky aj pre najmenších
Nová kolekcia Beverly Hills Polo Club ponúka aj štýlové a pohodlné modely pre deti. V nadchádzajúcej sezóne si aj najmladší budú môcť vychutnať jesenné dobrodružstvá v komforte a módnom vzhľade. V ponuke sú pevné šnurovacie topánky na hrubej podrážke – v dievčenských aj chlapčenských variantoch – a praktické členkové topánky, ktoré dokonale doplnia každodenné outfity detí. Tieto kúsky spájajú pohodlie, kvalitu a nadčasový štýl.
Elegancia a kvalita za dostupnú cenu
Nová kolekcia značky Beverly Hills Polo Club je určená pre všetkých, ktorí si cenia eleganciu a hľadajú kvalitné produkty za atraktívnu cenu. Jednoduché línie, kvalitné materiály a paleta farieb inšpirovaná prírodou zaručujú, že každý model dokonale doplní jesenný šatník. Ide o klasiku, ktorá ľahko zapadne do každej garderóby.
Kolekciu Beverly Hills Polo Club už nájdete online na Modivo, eobuv.sk, CCC, vo vybraných predajniach a rovnako v predajniach Worldbox.
