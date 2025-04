Bez gólu sa vyhrať nedá. Slovenky prehrali aj s Dánkami a ich postup medzi elitu visí na vlásku - VIDEO

Slovenské hokejistky si pripísali druhú prehru na turnaji A-skupiny I. divízie majstrovstiev sveta v čínskom Šen-čene. Napriek obrovskej streleckej prevahe (35:15) nedali Dánkam ani gól a po prehre 0:2 zostali v tabuľke so 6 bodmi na priebežnom druhom mieste.

Po šesť bodov majú aj Dánky a Francúzky. Na tie však ešte len čaká štvrtkový súboj proti domácim Číňankám. Na prvom mieste boli priebežne Rakúšanky s 9 bodmi. Zo šesťčlennej skupiny postúpia do elitnej kategórie dve najlepšie družstvá.

Strelecká prevaha

Po bezgólovej prvej tretine strelili v úvodnej päťminútovke prostrednej časti Dánky dva góly vďaka Silke Gludovej a Frederikke Fossovej. Slovenské hráčky potom vyvinuli maximálne úsilie na zníženie, resp. vyrovnanie stavu. Za brankárkou Emmou-Sofiou Nordströmovou dvakrát zvonila žŕdka, ale Slovenky ju neprekonali ani napriek streleckej prevahe 15:4 a dvom presilovkám v tretej tretine.

Gól z prvého striedania

„Mali sme dobrý vstup do zápasu, ale nestrelili sme gól. V druhej tretine sme z prvého striedania inkasovali a potom ešte raz. To nás trochu znervóznilo, ale baby sa snažili dotlačiť puk do bránky. Nepodarilo sa nám však streliť gól, to sa potom ťažko víťazí. Brankárka Dánok bola veľká, mali sme s tým problémy. Dánky dobre bránili predbránkový priestor, strely z väčšej vzdialenosti zasa blokovali,“ zhodnotil tréner Miroslav Mosnár vo videu na sociálnych sieťach Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH).

Vyvetrať hlavy

Podľa trénera si jeho tím potrebuje dobre v piatok dobre oddýchnuť pred sobotňajším posledným zápasom proti Holandsku. Slovenky si skomplikovali postupové šance, ale stále sú v hre o postup do elitnej kategórie MS žien.

„Treba si poriadne vyvetrať hlavy a pripraviť sa na Holanďanky,“ dodal Mosnár.