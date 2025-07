Besiktas Istanbul rokuje o príchode anglického útočníka Tammyho Abrahama z AS Rím

Turecký futbalový veľkoklub Besiktas Istanbul potvrdil začiatok rokovaní o príchode anglického útočníka Tammyho Abrahama, ktorý je momentálne hráčom AS Rím.

„Začali sa rokovania s hráčom a jeho klubom AS Rím ohľadom prestupu profesionálneho futbalistu Kevina Oghenetegu Tamaraebiho Bakumo-Abrahama,“ uviedol Besiktas v oficiálnom vyhlásení.

Dvadsaťsedemročný Abraham má v AS Rím platnú zmluvu ešte na jeden rok, podľa talianskych médií sa však rokovania týkajú hosťovania.

„Ahoj, Čierni orli, prichádzam za vami, vidíme sa na letisku,“ odkázal Abraham fanúšikom v krátkom videu na palube klubového lietadla, ktoré zverejnil Besiktas na sociálnych sieťach.

Príchod do Istanbulu sa očakával ešte v utorok. Abraham prestúpil do AS Rím v auguste 2021 z londýnskeho klubu FC Chelsea za 41 miliónov eur a bol kľúčovým hráčom pri zisku trofeje v Európskej konferenčnej lige 2022.

V uplynulej sezóne hosťoval v AC Miláno, kde strelil 10 gólov vo všetkých súťažiach.