Berlínska prokuratúra obvinila krajne pravicového poslanca za AfD z hajlovania v nemeckom parlamente

Berlínska prokuratúra v pondelok oznámila, že obvinila člena krajne pravicovej strany Alternatíva pre Nemecko (AfD) za použitie nacistického pozdravu v priestoroch nemeckého parlamentu.
Hrozí mu väzenie
Podľa prokurátorov mal podozrivý v júni 2023 „pozdraviť straníckeho kolegu pri východnom vstupe do budovy Reichstagu zrazením opätkov a zdvihnutím pravice“. Takýto pozdrav je v Nemecku nezákonný a môže byť potrestaný až tromi rokmi väzenia.
Nemecký denník Bild identifikoval poslanca ako 60‑ročného Matthiasa Moosdorfa, zvoleného za mesto Zwickau v spolkovej krajine Sasko. Prokurátora uviedla, že obvinený si mal byť vedomý, že jeho gesto bolo viditeľné pre ďalšie osoby v priestore vstupu.
Moosdorf prišiel o poslaneckú imunitu v októbri. V pondelok na platforme X poprel, že by nacistické gesto použil.
Obdivovateľ Ruska
Moosdorf je členom AfD od roku 2016 a donedávna pôsobil ako zahraničnopolitický hovorca poslaneckého klubu. O túto funkciu prišiel v máji po tom, čo jeho priaznivý postoj k Rusku vyvolal napätie v strane.
V októbri 2024 sa tiež ukázalo, že Moosdorf, vyštudovaný violončelista, bol čestným profesorom na moskovskej hudobnej akadémii. V rokoch 2023 a 2024 odohral v Rusku viacero koncertov, ktoré podľa denníka Bild mali byť financované Kremľom.