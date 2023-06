Beňuš sa postavil na pódium po takmer štyroch rokoch, na Svetovom pohári si vypádloval druhé miesto

Slovenský reprezentant vo vodnom slalome Matej Beňuš obsadil 2. priečku v súťaži kanoistov na pretekoch Svetového pohára v nemeckom Augsburgu.

V Bavorsku nestačil iba na domáceho jazdca Siderisa Tasiadisa, za úradujúcim svetovým šampiónom zaostal bratislavský rodák o 3,08 sekundy.

Strieborný medailista z OH 2016 v Riu de Janeiro 35-ročný Beňuš sa v SP dostal na pódium po takmer štyroch rokoch, predtým bol medzi trojicou najlepších ešte v septembri 2019 v Prahe-Troji.

Druhé miesto sa ráta

„Je to veľmi dobrý začiatok sezóny. Netrafil som tam bránku a musel sa vrátiť, no zachránil som to. Zvyšok jazdy bol fajn. Druhé miesto sa ráta, je to super,“ povedal v prenose JOJ Šport Beňuš.

Veľkou vecou je tretia priečka Čecha Jiřího Prskavca, ktorý doteraz zbieral úspechy v kajaku a je v ňom úradujúci olympijský šampión. Rozhodol sa však vyskúšať aj kanoe a v ňom teraz dosiahol zatiaľ najväčší úspech.

Všetci traja jazdci na pódiu absolvovali finálovú jazdu bez trestných sekúnd, pričom Prskavec zaostal za Beňušom iba o 11 stotín sekundy.

Jazda nevyšla Slafkovskému

Finálová jazda nevyšla víťazovi semifinále Alexandrovi Slafkovskému. Skúsený Lipták riskoval a nevyhol sa chybám, úplne minul deviatu bránku a klasifikovali ho napokon na 10. pozícii.

„Vo finále som ukázal, aký je vodný slalom náročný. Aj také sú jazdy a také sú dni. Som šťastný, že som bol vo finále. Zo semifinále som mal dobrý pocit. Vo finále je to o detailoch, ale tie dnes nehrali v môj prospech,“ zhodnotil Slafkovský.

Víťazkou sa stala Foxová

V sobotu sa vo finále predstavila aj Zuzana Paňková v súťaži kanoistiek, so šiestimi trestnými sekundami napokon obsadila 8. priečku.

„Vo finále som cítila v rukách šiestu jazdu, nebola sa tak silná, ako by som chcela,“ povedala stále iba 18-ročná Slovenka. Suverénnou víťazkou sa stala Austrálčanka Jessica Foxová, ktorá predtým ovládla aj semifinále a napravila sa chuť po piatkovej súťaž kajakárok, v ktorej sa nedostala do finále.

Foxová v sobotu triumfovala o 6,51 sekundy pred Francúzkou Angele Hugovou a tretia skončila domáca Elena Liliková (+7,06 s), ktorá v piatok ovládla finále kajakárok.

Do finále sa nedostal ani Mirgorodský

Pred bránami finále v sobotu zostali Emanuela Luknárová a Marko Mirgorodský. „Snažila som sa ísť naplno až do cieľa, ale koncentrácia sa mi držala ťažšie, keď už som vedela, že na finále to po 50-sekundovej penalizácii nebude. Boli v tej jazde aj pekné momenty, v Ausburgu sa mi jazdí dobre a preto je to sklamanie,“ zhodnotila Luknárová v prenose JOJ Šport.

Mirgorodský o svojom vystúpení povedal: „Bolo to trochu utrápené, nedarilo sa mi ísť s vodou a stálo ma to dosť síl. Mrzí ma tento výkon, pretože som si veril na finále.“

V nedeľu sa predstavia ďalší

Už v piatok absolvovali súboje o pódium kajakári a kajakárky. Vo finále sa predstavila iba Eliška Mintálová, tej však záverečná jazda nevyšla a skončila desiata. Semifinále bolo konečnou pre Zuzanu Paňkovú aj trio mužov Adama Gonšenicu, Jakuba Grigara a Martina Halčina.

Nedeľa je v Augsburgu vyhradená novej olympijskej disciplíne – kajak krosu. V nej budú o pódium bojovať Eliška Mintálová, Zuzana Paňková, Martin Halčin, Adam Gonšenica a Jakub Stanovský.