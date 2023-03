Bella a Sebastián: Nová generácia je dobrodružný film pre celú rodinu. Hlavnými hrdinami sú 10-ročný chlapec a veľký biely pes, ktorí prežijú nezabudnuteľné prázdniny, ktoré obom zmenia život. Diváci sa môžu tešiť na všetko, čo dnes vedia ponúknuť hory – temné lesy, tajné jaskyne, nádherné divé zvieratá, ale i sedačkové lanovky, paragliding a veľké autá rútiace sa horskými priesmykmi. V slovenských kinách bude mať tento film premiéru 2. marca.

Foto: Forum Film

Milovaná klasika o priateľstve malého chlapca a veľkého bieleho psa prichádza do kín v novom spracovaní. Desaťročný Sebastian trávi prázdniny na horách so svojou babičkou a tetou, ale veľmi ho to tam nebaví a radšej by bol niekde inde. Musí rodine pomáhať s ovcami, čo nie je pre chlapcov z mesta žiadna vzrušujúca zábava. Ale potom mu osud do cesty prihrá Bellu, obrovského bieleho psa, ktorému jeho majiteľ ubližuje, a pre Sebastiana začína to najväčšie dobrodružstvo jeho života. Je pripravený urobiť čokoľvek, aby bojoval proti nespravodlivosti a zachránil svojho nového psieho priateľa.

Režisér Pierre Coré spomína, ako sa vysporiadal s postavou Sebastiana v našej dobe. „Začal som s tým, čo veľmi dobre poznám. Žijem v Paríži a moje deti sú čisto mestské typy. Keď sa dostanú na vidiek, jediné, čo ich zaujíma, je či tam majú WiFi. Takže som zo Sebastiana spravil mladého parížskeho chlapca, ktorý sa zrazu ocitne v jemu úplne neznámom prostredí hôr. Napriek tomu, že je z mesta, , je svojím spôsobom hrdina – vie sa obetovať, neznesie nespravodlivosť a je ochotný riskovať vlastný život za záchranu iných. Na druhej strane je dosť nepredvídateľný a plný hnevu, aj keď má len 10 rokov a puberta u neho ešte len nastupuje. Ale už vie, že chce zmeniť svet.“

Foto: Forum Film

