Belgická polícia odhalila pri viacerých raziách rozsiahlu sieť detskej pornografie

Belgické úrady v piatok oznámili, že počas rozsiahlej operácie v Bruseli zadržali štyri osoby a obvinili „mnohé“ ďalšie z držby a distribúcie obrazového materiálu súvisiaceho so sexuálnym zneužívaním detí.
Pozitívne výsledky
Prokuratúra v belgickej metropole uviedla, že bolo začatých viac ako 50 vyšetrovaní po tom, čo medzinárodná výmena informácií umožnila zistiť, že do sťahovania videí a fotografií sexuálneho zneužívania detí bolo zapojených viacero bruselských IP adries. Približne 28 prípadov „prinieslo pozitívne výsledky“ a vyšetrovanie stále prebieha.
Prokuratúra takisto informovala, že okrem štyroch zadržaných bolo obvinených a prepustených na kauciu aj „viacero“ ďalších osôb. O koľko osôb presne išlo úrady nespresnili.
Stovky terabajtov
V novembri a decembri sa v Bruseli na viacerých raziách zúčastnilo viac ako 300 policajtov. Tieto razie viedli k zaisteniu stoviek počítačov, pevných diskov, mobilných telefónov a tabletov s najmenej 600 terabajtmi dát súvisiacich s detskou pornografiou, uviedla prokuratúra.
Operáciu viedla sekcia pre kybernetickú kriminalitu bruselskej prokuratúry, ktorá bola zriadená v júni na riešenie hekerských útokov a iných online trestných činov.