Bayern Mníchov napriek domácej prehre s Interom Miláno verí v obrat v odvete

Nemecký futbalový veľkoklub Bayern Mníchov síce v domácom prostredí prehral v prvom zápase štvrťfinále play-off Ligy majstrov 2024/2025 s talianskym Interom Miláno 1:2, tréner Vincent Kompany však verí v postup svojich zverencov do semifinále.

Bavori boli v úvode prvého stretnutia dominantní, no po góle Lautara Martíneza v 38. minúte sa dostali do nevýhody. Thomas Müller, ktorého Kompany poslal na ihrisko v 74. minúte, vyrovnal, no hostia opäť skórovali v 88. minúte zásluhou Davideho Frattesiho.

Výsledky nie sú vždy spravodlivé

„V prvom polčase sme boli veľmi dominantní. Mali sme jasné šance a mali sme dať viac gólov. Inter má náskok, my musíme zvíťaziť v Miláne. Výsledky nie sú vždy spravodlivé, ale je to len polčas. Sme sebavedomí a je škoda, že Inter dal tento neskorý gól, no v Miláne budeme mať opäť šancu, tak to cítime. Plne veríme v naše šance u súpera,“ povedal Kompany novinárom.

Útočník Bayernu Harry Kane s ním súhlasil. „Máme pred sebou ešte 90 minút a máme hráčov, ktorí to môžu otočiť. Inter oslavoval, akoby už postúpil, ale všetko je ešte otvorené. Vytvorili sme dosť príležitostí, aby sme ich zranili, a ak to urobíme aj budúci týždeň, môžeme to otočiť,“ myslí si anglický reprezentant.

Množstvo zranených

Bayern v utorok nastúpil bez niekoľkých zranených hráčov vrátane Jamala Musialu, Manuela Neuera, Alphonsa Daviesa či Dayota Upamecana, no podľa Kompanyho jeho tím „nehľadá výhovorky“.

„Výsledok je taký, aký je, ale cítime, že môžeme vyhrať v Miláne,“ dodal Belgičan. Bayern zaznamenal prvú domácu prehru v Lige majstrov po 22 zápasoch od roku 2021.

Nemecký gigant je v I. bundeslige na čele o šesť bodov pred Bayerom Leverkusen, ale pred budúcotýždňovou odvetou v Taliansku ho čaká Borussia Dortmund.