Baku si predvolalo ruského veľvyslanca po tom, ako ruská raketa zasiahla azerbajdžanskú ambasádu v Kyjeve

Azerbajdžanský prezident Ilham Alijev. Foto: Tlačová služba azerbajdžanského prezidenta via AP
Azerbajdžan uviedol, že si v piatok predvolal ruského veľvyslanca po tom, ako azerbajdžanské veľvyslanectvo v Kyjeve zasiahol ruský vzdušný útok.

„Počas stretnutia bol vyjadrený silný protest v súvislosti s pádom jednej z rakiet typu Iskander na areál veľvyslanectva Azerbajdžanskej republiky,“ uviedlo azerbajdžanské ministerstvo zahraničných vecí vo vyhlásení.

Následný výbuch zničil časť areálu veľvyslanectva a poškodil budovy a autá, dodalo ministerstvo.

Azerbajdžansko-ruské vzťahy sa zhoršili po tom, ako ruská protivzdušná obrana v decembri minulého roka omylom zostrelila azerbajdžanské lietadlo smerujúce z Baku do metropoly ruskej republiky Čečensko. Zahynulo 38 ľudí.

