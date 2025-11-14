Baku si predvolalo ruského veľvyslanca po tom, ako ruská raketa zasiahla azerbajdžanskú ambasádu v Kyjeve

Azerbajdžan uviedol, že si v piatok predvolal ruského veľvyslanca po tom, ako azerbajdžanské veľvyslanectvo v Kyjeve zasiahol ruský vzdušný útok.
„Počas stretnutia bol vyjadrený silný protest v súvislosti s pádom jednej z rakiet typu Iskander na areál veľvyslanectva Azerbajdžanskej republiky,“ uviedlo azerbajdžanské ministerstvo zahraničných vecí vo vyhlásení.
Následný výbuch zničil časť areálu veľvyslanectva a poškodil budovy a autá, dodalo ministerstvo.
Kyjev sa stal terčom masívneho útoku, Rusi zaútočili 430 dronmi a 18 raketami
Azerbajdžansko-ruské vzťahy sa zhoršili po tom, ako ruská protivzdušná obrana v decembri minulého roka omylom zostrelila azerbajdžanské lietadlo smerujúce z Baku do metropoly ruskej republiky Čečensko. Zahynulo 38 ľudí.