Babišovi po fyzickom útoku lekári odporučili pokoj, zrušil utorkový program

Predseda českého opozičného hnutia ANO Andrej Babiš zrušil svoj utorkový program po tom, ako sa v pondelok stal terčom fyzického útoku na mítingu v obci Dobrá neďaleko Ostravy. Plánované návštevy obcí v Olomouckom kraji šéf ANO neabsolvuje. Lekári mu odporučili pokoj po tom, ako ho starší občan barlou udrel po hlave a chrbte. Informuje o tom web Novinky.cz.
„Ďakujem všetkým za podporu, budem, dúfam, v poriadku … budem čakať ešte na ďalšie posúdenie výsledkov vyšetrení, doktori mi však odporučili pokoj,“ uviedol v pondelok večer český expremiér. Po útoku Babiša previezli na urgentný príjem v nemocnici, kde mu lekári urobili CT hlavy pre možné poranenia alebo krvácanie. Z nemocnice ho potom prepustili.
Českí koaliční a opoziční politici fyzické násilie odsúdili. Staršieho muža, ktorý na Babiša zaútočil a podľa svedkov mu aj nadával, zadržali kriminalisti a vypočuli ho.