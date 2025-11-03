Ázijské akciové trhy v pondelok vzrástli, keďže kopírovali piatkové zisky na Wall Street. Trhy podporuje optimistický záver októbra, ktorý priniesol zmiernenie obchodného napätia medzi Čínou a USA, zníženie amerických úrokových sadzieb a silné zisky miláčikov trhu napríklad spoločnosti Amazon.
Index hongkonskej burzy Hang Seng si prilepšil o 1 percento na 26 158,36 bodu. Čínsky akciový index Shanghai Composite si pripísal 0,6 percenta a uzavrel na úrovni 3 976,52 bodu. V Tokiu sa pre štátny sviatok neobchodovalo.
Ceny ropy mierne vzrástli po tom, ako skupina ropných štátov OPEC+ oznámila, že v decembri síce opäť zvýši produkciu, ale v prvých troch mesiacoch roku 2026 ju nezmení. Ľahká americká ropa zdražela o 0,6 percenta na 61,32 dolára za barel a cena severomorskej ropy Brent sa zvýšila o 0,5 percenta na 65,11 dolára za barel.