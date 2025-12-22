Ázijské akciové trhy v pondelok stúpli

Ázijské trhy v pondelok stúpli a cena zlata dosiahla rekordné maximum po tom, ako najnovšie údaje z USA posilnili nádeje na ďalšie znižovanie úrokových sadzieb. Zároveň ustúpili aj obavy zo zvýšených výdavkov na umelú inteligenciu.
Investori sa vrátili k obchodovaniu pred Vianocami. Začiatkom mesiaca ich pritom nakrátko zneistili obavy, že americká centrálna banka by mohla na začiatku budúceho roka pozastaviť ďalšie uvoľňovanie menovej politiky.
Index hongkonskej burzy Hang Seng si prilepšil o 0,2 percenta na 25 733,39 bodu. Čínsky akciový index Shanghai Composite si pripísal 0,7 percenta a uzavrel na úrovni 3 917,36 bodu. Hlavný japonský index Nikkei 225 stúpol o 1,8 percenta na 37 834,25 bodu
Ľahká americká ropa zdražela o 1,2 percenta na 57,21 dolára (približne 52,60 eura) za barel a cena severomorskej ropy Brent sa zvýšila o 1,1 percenta na 61,16 dolára (približne 56,30 eura) za barel. Cena zlata sa vyšplhala na 4 420,30 dolárov (približne 4 067,90 eura) za uncu.