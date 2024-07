Spoluúčasť pri PZP - Ako to funguje?

Zistite, čo znamená spoluúčasť v kontexte PZP. ✅ Ako môže táto čiastka ovplyvniť vaše náklady počas poistnej udalosti? Prečítajte si to v našom článku.

Pri pojme povinné zmluvné poistenie (PZP) sa často môžeme stretnúť aj so spoluúčasťou. Čo vlastne tento pojem znamená a ako ovplyvňuje vaše poistenie? V tomto článku sa pozrieme na význam spoluúčasti bližšie.

Povinné zmluvné poistenie je samozrejme u nás na Slovensku povinné pre každé jedno motorové vozidlo, ktoré sa pohybuje po cestnej premávke. V rámci uzatvárania poistky ľudia veľmi často využívajú PZP kalkulačku, vďaka ktorej si vedia celkom prehľadne vybrať z viacerých ponúk poisťovní, porovnať si tak jednotlivé typy poistiek, ich ceny a na základe toho toto poistenie aj behom niekoľkých klikov uzatvoriť.

Počas tohto procesu sa však môžu majitelia vozidiel stretnúť aj s pojmom “spoluúčasť” no a niekedy je práve spoluúčasť to, na základe čoho si vyberajú PZP alebo havarijné poistenie. Ak vám ale tento pojem nie je úplne jasný, v tomto článku vám ho vysvetlíme.

Čo je spoluúčasť?

Spoluúčasť pri povinnom zmluvnom poistení predstavuje pevnú sumu, ktorou sa poistený podieľa na úhrade škody spôsobenej pri dopravnej nehode. Znamená to v praxi to, že v prípade, že by ste spôsobili dopravnú nehodu, poisťovňa nepreplatí celú výšku škody, ale od tejto sumy odpočíta dohodnutú spoluúčasť. Túto sumu musí následne poistený uhradiť sám z vlastného vrecka.

Typy spoluúčasti pri PZP

Percentuálna spoluúčasť – Vyjadruje sa v percentách z celkovej výšky škody. Najčastejšie sa môžeme stretnúť s 0,5%, 5%, 10% a 20% spoluúčasťou.

– Vyjadruje sa v percentách z celkovej výšky škody. Najčastejšie sa môžeme stretnúť s 0,5%, 5%, 10% a 20% spoluúčasťou. Pevná (fixná) spoluúčasť – Určuje sa pevnou sumou, napríklad 200 €, 500 € alebo 1000 €.

– Určuje sa pevnou sumou, napríklad 200 €, 500 € alebo 1000 €. Kombinovaná spoluúčasť – Kombinuje oba predchádzajúce typy. Napríklad 10%, minimálne však 500 €.

Avšak aj napriek tomu, že existujú tieto tri typy, neexistuje žiadna šablóna na základe ktorej poisťovne určujú výšku a typ spoluúčasti. Každá jedna poisťovňa si ju určuje sama na základe jej kritérií. Našťastie stále viac poisťovacích spoločností na Slovensku ponúka PZP bez spoluúčasti, čím vychádza v ústrety vodičom osobných áut a motocyklov. Toto sa žiaľ vo väčšine prípadov nevzťahuje na vozidlá, ktoré majú nad 3,5 tony.

Ako to funguje v praxi?

Keď nastane nejaká poistná udalosť a poistenec si uplatňuje nárok na poistné plnenie, poistná spoločnosť (poisťovňa) vyplatí sumu zodpovedajúcu výške škody. Avšak, suma spoluúčasti sa najprv odpočíta od tejto sumy.

Napríklad: ak je škoda 1000 eur a spoluúčasť je 200 eur, poistná spoločnosť vyplatí poistenému 800 eur (1000 eur – 200 eur spoluúčasť).

Výhody a nevýhody spoluúčasti

Výhody

Nižšie poistné – Čím vyššiu spoluúčasť si zvolíte, tým nižšie bude vaše poistné.

– Čím vyššiu spoluúčasť si zvolíte, tým nižšie bude vaše poistné. Motivácia k zodpovednej jazde – Vďaka tomu, že ľudia, ktorí majú spoluúčasť vedia, že si časť škody budú musieť hradiť z vlastného vrecka, vedie ich to k oveľa viac zodpovednejšej a opatrnejšej jazde na cestách.

Nevýhody

Vyššie náklady v prípade nehody – V prípade nehody budete musieť uhradiť časť škody z vlastného vrecka.

– V prípade nehody budete musieť uhradiť časť škody z vlastného vrecka. Nižšie plnenie – Pri nízkej alebo žiadnej spoluúčasti môže byť poistné plnenie nižšie, ako v prípade vyššej spoluúčasti.

Nízka spoluúčasť však nemusí byť vždy tým najlepším riešením

Mnoho poisťovní láka vodičov na zdanlivo atraktívne ponuky bezplatných pripoistení k povinnému zmluvnému poisteniu (PZP). Avšak majte oči na pozore a nenechajte sa oklamať! Tieto „darčeky“ sa v realite môžu ukázať ako mačka vo vreci. Často totiž skrývajú nízke plnenia a vysoké spoluúčasti, ktoré by v konečnom dôsledku pre vás znamenali len zbytočné výdavky navyše.

Predstavte si taký príklad, že si uzatvoríte PZP s bezplatným pripoistením čelného skla. Poviete si s radosťou, ako výhodne ste obstáli a ako dobre máte vaše auto chránené. No po nehode zistíte, že poisťovňa preplatí len škodu do 500 eur, pričom vy sami budete musieť hradiť 200 eur z vlastného vrecka. Takéto „bezplatné“ pripoistenie vám tak v konečnom dôsledku prinesie skôr sklamanie a stratu peňazí než radosti.

Ako sa vyhnúť takémuto falošnému benefitu?

Urobte si porovnanie s PZP porovnávačom. Vďaka tomuto online nástroju na porovnanie poistení získate prehľad o ponukách rôznych poisťovní. Zistíte tak nie len výšku poistného, ale aj rozsah krytia a výšku spoluúčasti pri rôznych poistných udalostiach. Takto sa môžete celkom ľahko vyhnúť skrytým nástrahám a vybrať si tak poistenie, ktoré naozaj zodpovedá vašim potrebám a očakávaniam bez skrytých falošných benefitov.

