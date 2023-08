Špekulanti si našli nový biznis. Obchodovanie s evidenčnými číslami ich môže vyjsť draho

Od začiatku tohto roka vstúpil do platnosti zákon, na základe ktorého si môžu Slováci kúpiť viac evidenčných čísel. Niektorí sa však s nimi rozhodli obchodovať, hoci to zákon neumožňuje. Informovala o tom TV Joj na svojom webe Noviny.sk.

Po novom pribudla možnosť, že si pri kúpe auta môže vodič ponechať evidenčné čísla, ktoré mal predchádzajúci majiteľ. Ďalšia zmena nastala tiež pri tom, že svoje EČV si môže majiteľ ponechať až na jeden rok a prihlásiť naň iné vozidlo.

Posunutie TEČ na inú osobu nie je možné

Ak sa vodič rozhodne, že chce mať vlastnú unikátnu značku, môže si ju nechať vyrobiť bez toho, aby auto vlastnil. Zostane však na dopravnom inšpektoráte, dokým ho nebude mať. takúto značku môže mať doživotne.

„Voliteľnú TEČ (tabuľku s evidenčným číslom) si objednáte na dopravnom inšpektoráte. Vozidlo však musí byť prihlásené na fyzickú alebo právnickú osobu, ktorá objednávku zrealizovala. Posunutie TEČ na inú osobu nie je možné,“ informovalo vo svojom stanovisku Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky.

Čísla sa predávajú na portáloch

Hoci ministerstvo tvrdí, že to nie je možné, voliteľné čísla sa predávajú na rôznych portáloch. Právnik Milan Ficek sa vyjadril, že samotné tabuľky nemôžu byť predmetom prevodu.

„Tieto tabuľky bez súčasného prevodu vozidla nemôžu byť predmetom prevodu podľa občiansko-právnych predpisov. Pokiaľ by subjekt nadobudol takéto tabuľky, potom mu ich dopravný inšpektorát nemôže ani zapísať,“ povedal Ficek.

Pokuta až do 800 eur

V zákone je uvedené, že na vozidlo si môže majiteľ zapísať nové tabuľky alebo tie ponechané. Ponechané však nie sú odkúpené. K problematike a sankcionovaniu sa vyjadrilo aj Krajské riaditeľstvo Policajného zboru (KR PZ).

„Za také porušenie hrozí sankcia v blokovom konaní do 50 eur. Iná situácia by bola, ak by iná osoba zakúpila tabuľku od držiteľa vozidla a tieto by použila na vozidle, bolo by to už klasifikované ako porušenie pravidiel cestnej premávky závažným spôsobom, za čo je možné uložiť pokutu od 150 eur do 800 eur a zákaz činnosti do troch rokov,“ ozrejmila hovorkyňa KR PZ Denisa Bárdyová.

Špekulanti si aj napriek tomu našli cestičky, ako unikátne tabuľky evidenčných čísel predať bez toho, aby porušili zákon.