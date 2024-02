Šesťhodinové parkovanie pre SUV bude stáť aj 225 eur. Paríž chce byť ekologickejší

Parížania v nedeľu hlasovali za vytlačenie vozidiel SUV z ulíc francúzskej metropoly, keďže parkovanie takýchto áut v meste bude odteraz drahšie.

Ekologickejšie mesto

Viac ako 54 % hlasov odovzdaných v miestnom referende podporilo opatrenie, podľa ktorého sa poplatky za parkovanie pre mimoparížskych vodičov veľkých SUV v centre mesta strojnásobia na 18 eur za hodinu.

Ako uviedol denník Le Monde, účasť v referende bola len na úrovni 5,7 %. Výsledok hlasovania podporuje snahy socialistickej starostky Anne Hidalgovej spraviť z dejiska tohtoročných olympijských hier ekologickejšie mesto zameranejšie na chodcov a cyklistov.

Šesťhodinové parkovanie za 225 eur

Hidalgová vo svojich príspevkoch na sociálnych sieťach tvrdila, že vozidlá SUV zaberajú príliš veľa miesta v úzkych parížskych uliciach, sú príliš znečisťujúce, „ohrozujú naše zdravie a našu planétu“ a spôsobujú viac dopravných nehôd ako menšie autá.

Náklady pre nerezidentov na parkovanie vozidiel SUV v parížskych obvodoch od 1 do 11 počas prvých dvoch hodín budú 18 eur za hodinu v porovnaní so šiestimi eurami za hodinu pre menšie autá. Následne bude parkovanie drahšie. Šesťhodinové parkovanie bude stáť 225 eur, v porovnaní so 75 eurami za menšie vozidlá.

Ďalej od centra mesta, v parížskych obvodoch s číslami 12 až 20, by vodiči vozidiel SUV mali platiť 12 eur za hodinu počas prvých dvoch hodín, neskôr sa to zvýši na 150 eur za šesť hodín.